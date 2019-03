Docente busca incorporar un aula virtual para mejorar el método de enseñanza

Si bien la tecnología va ganando terreno de a poco en las escuelas correntinas, aún existen algunos obstáculos que impiden implementar completamente un método de aprendizaje que vaya de la mano con los avances informáticos y el hábito de los estudiantes; jóvenes que se crían con pantallas y que luego deben amoldarse a la lectura en el papel. Estos obstáculos son muchos y variados: desde el aspecto económico de los propios alumnos y alumnas que no pueden acceder a un aparato, hasta la necesidad de una política de Estado más fuerte que garantice su distribución, correcta utilización y capacitación (para docentes y estudiantes).

Guillermo Castillo es un docente correntino que desde hace muchos años ejerce su profesión en la provincia y se caracteriza por buscar siempre algo nuevo para mejorar su forma de enseñar. Este verano, antes del comienzo de clases, le llamó la atención la utilización que hacen en otros países y provincias de las aulas virtuales, espacios en Internet que funcionan como grandes bibliotecas que almacenan libros, publicaciones científicas, notas de diarios y otros tipos de información.

Es así que se puso en contacto con una empresa que se encargó del diseño y la puesta en funcionamiento de la plataforma, y creó un aula virtual que lleva su nombre: www.elprofecastillo.com. “La idea es simplificar el trabajo para los estudiantes: a veces se pide que busquen tal fotocopia, tal libro o tal página web; y me pareció una buena idea concentrar todo el material en un mismo espacio para que no pierdan tiempo buscando, y que de paso sea algo que esté chequeado y que no lo saquen de cualquier lugar”, explicó el docente a El Litoral.

Castillo hizo hincapié en la validez de la información, puesto que “muchas veces los chicos buscan en Google y copian lo primero que encuentran”, o “ven en Youtube cosas que tal vez no tengan la imparcialidad que se necesita, o con contenido no acorde a sus edades”. “También me dijeron que esto mismo se podía hacer con Facebook, pero creo que se trata de una red social que tiene el fin de entretener, y un aula virtual es algo pedagógico”, distinguió.

Asimismo, el profesor detalló que el aula tendrá un espacio para los tutores, donde ellos podrán consultar las calificaciones y asistencias de sus tutelados, o mandar correos para consultas particulares sobre el rendimiento de los mismos.

Acceso

Si bien se dice que ahora todos los estudiantes usan teléfonos celulares, lo cierto es que no todas las escuelas cuentan con conexión a Internet, o a veces la misma está limitada para los jóvenes en el horario de clase. Por esto, Castillo opina que es importante que haya un acompañamiento de las instituciones para la aplicación de estas propuestas de innovación en los salones, y que no quede solamente en la iniciativa de un docente. Además, la implementación del aula virtual ayudará a la economía de estudiantes y maestros, ya que podrían utilizar la información directamente desde la plataforma. “En las escuelas públicas los chicos muchas veces no tienen para pagar las fotocopias, y soy yo el que tiene que gastar en eso”, contó.

El profesor indicó que ya cuenta con el aval de uno de los tres colegios en los que se desempeña para empezar a usar la plataforma virtual. “Voy a comenzar subiendo un contrato pedagógico que les hago firmar siempre a mis alumnos, que es como una norma de convivencia. Me gustaría que en el futuro seamos muchos los docentes que apliquemos esta herramienta, porque la educación es la misma más allá de la tecnología, y los profesores corremos el riesgo de quedarnos en el tiempo”.