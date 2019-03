Heridas y resignaciones ante las decisiones del PJ

El Consejo Provincial del PJ decidió el viernes prorrogar mandatos, dar libertad de fijar alianzas a las listas internas en las elecciones legislativas, pero sin recurrir al sello propio. La definición disgustó a varios que acataron la medida para poder competir el 2 de junio y generó rispideces con otros sectores que buscaban lograr un acuerdo, o bien dirimir contra reloj en las urnas el 31 de marzo.

“No es una decisión fácil”, dijo el ex intendente de Capital, Fabián Ríos, quien consideró fue una medida necesaria debido a que el cronograma electoral establecido por el Poder Ejecutivo Provincial colisiona con el calendario interno del peronismo. “Hemos naturalizado de tal manera que la fecha de elecciones se convierta en oportunismo en la provincia, que pasa desapercibido”, dijo el dirigente a la prensa, tras la aprobación del Consejo Provincial de suspender las internas de candidatos a las generales y prorrogar hasta octubre los comicios para optar por autoridades partidarias.

“Se tomó una decisión que es el mal menor porque corríamos riesgos de no tener candidatos, ni boletas. La lista unificada no se pudo dar. Nos quedaba este recurso que se usó en enero de 2003 con Menem (Carlos), Rodríguez Saá (Adolfo) y Kirchner (Néstor)”, explicó el presidente del PJ, Gerardo Bassi, cuyo mandato se estira, al menos, un mes más.

“Se logró hacer bolsa el PJ y que, con 104.000 afiliados, no participemos de las elecciones con nuestra boleta”, reclamó el congresal del partido, Alejandro Karlen a través de su cuenta en una red social. Este, a su vez, señaló la necesidad de una convocatoria al Congreso Partidario al corto plazo para tratar estos temas.

La resolución del Consejo, además, convocó a una sesión extraordinaria del Congreso Provincial del PJ. De esta manera se refrendaría la decisión del órgano partidario. Sin embargo, no se estipuló fecha.

El sindicalismo justicialista también llamó a un encuentro para analizar la resolución del Consejo Provincial. Las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas llamó a una reunión para este lunes a las 20 en la sede del Sindicato de Amas de Casa, en Ituzaingó 956. No sólo analizarán las últimas medidas del órgano partidario, sino también el cronograma electoral provincial y la planificación de actividades a realizar. Al finalizar, presentarán un documento.

“Es una decisión compleja, complicada. Muchos afiliados querían competir. Siempre bregamos por la unidad, pero por proceso interno”, dijo el intendente de Paso de los Libres Martín Ascúa. “Debemos tener la inteligencia en ver cómo sacamos adelante al Partido Justicialista como sujeto derecho en carrera, intacto. Tenemos que sacar adelante”, indicó el Jefe comunal libreño tras el encuentro.

Varios sectores señalaron la necesidad de una autocrítica puertas adentro del partido no sólo por la estrategia electoral, sino por las tensiones políticas. A lo que se suman escándalos que replicaron en la prensa nacional, como la denuncia contra un ex intendente peronista por presunta pedofilia. Una de las afiliadas irrumpió en pleno Consejo partidario para gritar a viva voz su repudio porque la Justicia no habría avanzado como correspondía y el acusado continuaba en la organicidad. Afuera,