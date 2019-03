Es 2019 y aún resta mucho por avanzar en equidad e igualdad de género en todos los ámbitos de interacción social, incluso en aquellos que parecieran ser menores o superficiales como viajar. Sin embargo, quienes amamos conocer otros sitios, personas y costumbres sabemos que visitar destinos diversos nos ayudan a comprender mejor el mundo, a ser más tolerantes y a apreciar las diferencias. En busca de ese mundo más inclusivo, es que parece importante brindar herramientas para que las mujeres se animen a viajar más, sintiéndose a salvo, incluso si deciden viajar solas.

Teniendo en cuenta que existen algunas ciudades que son menos amables para las mujeres que otras y que aún debemos tener algunos recaudos que no tienen los hombres, en este artículo compartimos recomendaciones de blog y sitios especializados para decidirse y viajar solas.

1. Investigación

Uno de los consejos más reiterados está vinculado a la investigación previa. Cualquier viajero, aún los que vayan a una escapada de fin de semana a pocos kilómetros, hoy tiene muchísima información sobre su destino. Siempre vemos la disponibilidad de alojamientos y los sitios para visitar, pero al viajar en solitario es importante hacer una revisión más profunda, incorporando a las búsquedas tags vinculados a los barrios y a las áreas más seguras de las ciudades. Otra consideración es tener en cuenta al contratar en sitios como Airbnb o Couch Surfing, que los lugares para alojarse tangan muchas críticas positivas. Es un mecanismo de descarte importantísimo. También se puede recurrir a aplicaciones o sitios web especializados en mujeres viajeras como Some we like: The Travelettes, Go Girl Travel Network y Pink Pangea.

2. Alguien en casa

Para las mujeres que viajan solas, y también para sus familias y amigos que quedan en casa, las comunicaciones actuales son grandes aliadas. El consejo es acordar horarios, con márgenes posibles, para contactarse con alguien de casa. Puede ser por Skype, WhatsApp o email. Es una buena medida de seguridad, y también tienes una excusa para compartir tus aventuras mientras suceden. También es recomendable que algún familiar o amigo cuente con tu itinerario previo con posibles sitios de alojamiento por si se interrumpe la comunicación. Y, finalmente, contar con una tarjeta SIM extra, que permita llamar, mandar la ubicación o bien contactar a alguien de emergencia.

3. Empacar liviano

Siempre es más seguro una mochila manejable que llevar todo lo que, crees, que vas a necesitar. Es casi como ponerse un anuncio de “robame” si salís del aeropuerto o la terminal de ómnibus con arrastrando tres valijas. Empacá compacto y de manera inteligente. Al preparar la mochila o la valija tené en cuenta que no debés poner todo lo de valor en el mismo sitio. Distribuí la plata y, si usas mochila, ponele un cubremochila. Se hace mucho más difícil acceder. Otra opción de seguridad es que guardes en Dropbox o en algún sitio remoto pero con clave, foto de tu DNI y papeles de viajes.

De esta manera, si perdés tu computadora o tu teléfono, no vas a estar totalmente perdida.

4. Los otros

Una de las cuestiones más difíciles de los viajes, y la vida, es aprender el tono justo para tratar a los otros. En el caso de los viajes, es esencial que sigas tus instintos y algo de sentido común. En el blog Viajes y Cosas Así, recomiendan sentarse a lado de mujeres en los viajes en bus de larga distancia. Uno no quiere decir que habrá peligro compartiendo el espacio con un hombre, pero a algunas les da más confianza tener a una mujer de su lado. Independientemente de quien se siente a tu lado, no tengas dudas de cambiarte de puesto si esta persona te genera inseguridad.

Otros consejos son mucho más prácticos y vinculados a las distintas culturas. Por ejemplo, en India o en algunos países de Latinoamérica llevar un alianza de matrimonio puede alejar a los hombres insistentes. Más allá del país es fundamental aprender a decir que no con firmeza y armarse de paciencia; si ves que la insistencia se vuelve molesta busca aliadas. Otra opción menos drástica son los anteojos de sol y unos auriculares que pueden ayudarte a poner distancia.

Andrea Bergareche, autora del Blog Lápiz Nómada, sostiene algo bien concreto: se suele decir que las mujeres tenemos un sexto sentido, por eso es tan importante aprender a escucharlo. Al final, todo es cuestión de cabeza y sentido común, si te subís a un coche ajeno o estás caminando por una calle a oscuras y te encuentras incómoda, o te habla alguien que no te da buena espina, lo mejor es hacerle caso a tu instinto y salir de ahí lo antes posible. Es mejor equivocarse o prejuzgar que exponerse a riesgos innecesarios.

5. No culpes a la noche

Muchísimas de las recomendaciones para las mujeres viajeras apuntan a no tomar trenes de noche, no llegar a destino, aeropuertos, de noche, no salir más que lo necesario luego que se esconda el sol, etc. Pero ¿realmente debemos perdernos conocer una ciudad cuando las luces se encienden por miedo? La respuesta es no. Si queremos salir a cenar o disfrutar de un boliche, un club o recital, no tendría que haber problemas. Pero como aún la violencia machista significa un riesgo para las mujeres, el consejo es que trates de mantener los sentidos alertas, no bebas de más ni consumas drogas que puedan hacerte perder la dimensión espacio temporal. Si vas a tomar un vehículo para volver a tu alojamiento, lo mejor son las aplicaciones, en las cuales podés seguir el recorrido. Y, finalmente, consultá a los anfitriones sobre sitios seguros y formas de transporte.