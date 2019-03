Cornejo no participará de la reunión de Cambiemos

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y titular del radicalismo a nivel nacional, no participará del cónclave con la cúpula de Cambiemos para lograr una negociación con los postulantes a la gobernación de la provincia de Córdoba.

En el marco de Fiesta Nacional de la Vendimia, el mandatario provincial anticipó que no viajará a Buenos Aires para asistir en la mesa chica de la coalición gobernante y reafirmó que la mejor opción es la elección interna entre los precandidatos a gobernador Ramón Mestre y Mario Negri para definir al candidato de Cambiemos que competirá contra al actual gobernador Juan Schiaretti, quien va por la reelección.

“Mi posición es que la problemática interna acerca de los dos candidatos no es una problemática interna del radicalismo, es de todo Cambiemos y es el producto de no tener reglas de juego claras, con Paso provinciales, con una ley electoral de la provincia de Córdoba como si hay en otras provincias”, analizó Cornejo.

En cuanto a la postura de Mestre y Negri de mantener firme sus postulaciones, señaló que “si hay dos contendientes, la situación se resuelve en una elección interna y hay que hacer todos los esfuerzos para que se haga. Si no hay tiempos, si no hay cronograma, se deberá buscar un acuerdo que contemple a ambas partes, pero fundamentalmente se debe privilegiar la unidad de Cambiemos en Córdoba, no hay ninguna chance para la división de Cambiemos en ninguna provincia y no la hay tampoco para Córdoba”.

En tal sentido, el presidente radical se mostró prescindente respecto a la decisión que puedan tomar Mestre y Negri en cuanto a bajar o no su postulación. “De ninguna manera les pediría que bajen su candidatura, por eso creo que la elección interna es la salida. Pero por supuesto que si no se realiza una elección interna, un acuerdo es el único camino. Pero particularmente yo no les voy a pedir a ninguno de los dos que baje su postulación”.

Respecto a que finalmente en la mesa chica de Cambiemos alguno de los dos baje su postulación, Cornejo enfatizó: “Sabrán ellos, son dirigentes con responsabilidad y sabrán sus equipos y los partidos integrantes, en particular el PRO, el Frente Cívico de Córdoba, el radicalismo y la Coalición Cívica cual es la mejor salida, pero es un problema de Cambiemos en su conjunto y donde el Gobierno nacional si tiene el liderazgo en materia de la política general del país y en materia de política económica, debería tener también el liderazgo para resolver el problema de Cambiemos en la Nación”.

Hay que recordar que la mesa nacional de Cambiemos está integrada, en representación del PRO, por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Interior Rogelio Frigerio. En tanto que por el radicalismo están el propio Cornejo, también Negri, el diputado nacional y secretario general de la UCR José Cano y el jefe del interbloque Cambiemos del Senado Luis Naidenoff.

En tanto, la Coalición Cívica aporta al presidente del partido Maximiliano Ferraro y la diputada bonaerense Maricel Etchecoin.

En paralelo, en Córdoba, la jueza Marta Vidal haría pública su decisión sobre la impugnación reclamada. En la UCR creen que podría haber un fallo salomónico y una indicación judicial para que la votación se realice pero en otra fecha.