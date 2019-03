Emanuel Aguilar ganó la primera carrera del año

El Superbike Argentino tuvo una apertura de lujo para la temporada 2019 en el autódromo Oscar Cabalén ubicado en Alta Gracia, Córdoba. El correntino Emanuel Aguilar (Yamaha) se impuso en la categoría Súper Sport 600 en una vibrante final que se disputó ayer a 11 giros. El piloto del equipo 2QAS-La Plata Racing largó desde el séptimo lugar, pero rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas centrales de la carrera.

Ezequiel Iturrioz comandó las acciones en los primeros instantes de la carrera, seguido por Fausto Grantón y Aguilar. El correntino, que largó desde el séptimo lugar, tercera fila, avanzó varios puestos y metros después, dejó atrás a Grantón y se transformó en el nuevo segundo.

Con el transcurrir de los giros, Aguilar presionó a Iturrioz y en un par de oportunidades logró superarlo, pero sin la posibilidad de mantener el lugar de privilegio. Mientras que Mauro Pasarino escaló al tercer lugar y fue testigo de la lucha por la punta hasta que se excedió en un frenaje y perdió posiciones.

A dos giros del final, Aguilar llevó adelante una gran maniobra. Superó por afuera a Itrurrioz y quedó en la primera posición hasta la bandera a cuadros. El podio lo completaron Grantón e Iturrioz. Luego llegaron Sebastián Salóm, Mauro Mongelós, Lautaro Espejo, Santiago Frasca, Matías Petratti, Mauricio Quiroga y Pedro Valiente.

“Primero nada quiero que sepan que soy correntino”, señaló Aguilar a través de la señal de TyC Sports cuando llegó al podio. “El año pasado terminé segundo, no se me pudo dar el campeonato. Para esta temporada cambié de equipo, volví al 2QAS que me entregó una moto fenomenal”, sostuvo el joven piloto.

“Hace unos tres meses que no estaba sobre una moto de pista. Trabajé en la parte física y con una moto de cross. Por lo tanto volví a la pista prácticamente en Córdoba. Por eso ganar es mucho para mí y estoy muy contento”, agregó Aguilar.

Por último, y pensando en el certamen de 2019 sostuvo: “El trabajo en equipo ayuda a pelear el campeonato. Esto es muy largo, nos quedan todavía ocho fechas. Esto es cuestión de mucho trabajo y algo de suerte”.

Durante la jornada de ayer del Superbike, que compartió escenario con el TC 2000, además ganaron Juan Solorza en Moto AR 1 y Emiliano Lacioni en Yanaha R3 Cup.