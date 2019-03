Sergio Denis está en "estado crítico" tras caerse de un escenario en Tucumán

La doctora Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, señaló esta tarde que a causa de "un traumatismo tan importante, el estado clínico de Denis en general se mantiene muy crítico y no podemos hablar de mejorías porque es muy pronto y deben pasar por lo menos 48 horas".

En la previa del show, el gobernador tucumano Juan Manzur había subido al escenario para saludar al artista y a los asistentes, pero al entonar "Te llamo para despedirme", su primer gran éxito de fines de los años '60, Denis se precipitó al foso de la sala y fue trasladado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva del Padilla.

Esta tarde y consultado por la prensa local, el mandatario provincial no dudó en considerar el suceso como "un accidente" y señaló que "es una situación difícil y estamos atentos a los partes médicos para ver su evolución".

Los primeros exámenes realizados tras la caída, revelaron que el músico nacido en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez presentaba un "edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotórax bilateral con fracturas costales y fractura de clavícula y escápula".

Su hermano, Carlos Hoffman, quien viajó a Tucumán para acompañar la situación, expresó: "No nos queda otra cosa por hacer que esperar, mi hermano es un experto en reponerse de situaciones difíciles", haciendo elíptica alusión al ataque cardíaco que Sergio padeció en 2007 en Paraguay, que lo tuvo durante 17 minutos bajo reanimación hasta que recuperó sus signos vitales.

Raúl Armisen, director del Teatro Mercedes Sosa, ámbito que quedó en la picota por no brindar las condiciones de seguridad para la actuación que "nunca vimos a la fosa orquestal, por la que se cayó Denis, como un peligro".

"Con el fin de ampliar el escenario, desde mañana comienzan a llegar los caños para armar la estructura que cubrirá la fosa. Estoy hecho polvo, pero tengo la responsabilidad de dar la cara. Por eso lo estoy haciendo. Sin sentirme culpable, me siento muy mal", abundó Armisen.

Entre las voces que se expresaron lamentando el accidente se contaron las de Lali Espósito ("Está lleno de peligros evitables en muchos 'venues'. Pónganse las pilas ya"), Jimena Barón ("Esa fosa imposible! Un peligro absoluto! Que se hagan cargo y ojalá se recupere pronto") y Oriana Sabatini ("Espero que pueda salir adelante y que esto sea una alerta para mejorar la seguridad de todos los artistas sobre el escenario").

Mientras pelea por su vida, Denis logró hilvanar a lo largo de más de 50 años de trayectoria una cantidad de hits que se instalaron en el imaginario popular, al punto de ser coreado en canchas de fútbol de todo el mundo.

Nacido bajo el nombre de Héctor Omar Hoffmann, este descendiente de alemanes y fanático de Racing, inició su camino en la década del '60 en una banda local llamada Los Bambis.

"Cómo estás, querida", "Cada vez que sale el sol", "Un poco loco", "Gigante, chiquito", "La humanidad" y "Te quiero Argentina" son algunos de los títulos que lograron un gran impacto popular, coreados inclusos por quienes no son grandes conocedores de su obra, ni del género.