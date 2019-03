Córdoba: Negri y Mestre irán en listas separadas

Complicado por las internas entre sus dirigentes, Cambiemos no tendrá un frente único en la provincia de Córdoba. Así, Mario Negri y Ramón Mestre competirán en listas distintas en la elección general para gobernador del 12 de mayo, al no encontrar modo de acuerdo ni reglas consensuadas para ir a una disputa puertas adentro de la alianza.

El conflicto llegó a su fin ayer, cuando Luis Juez, candidato a intendente de la capital provincial, retiró a su partido -el Frente Cívico- del frente que Cambiemos sostenía hasta ahora en la provincia mediterránea.

De este modo, si los dos postulantes sostienen lo que dicen hasta ahora, el oficialismo nacional tendrá dos listas por separado, para tranquilidad de la actual gestión provincial que encabeza el peronista Juan Schiaretti, quien busca su reelección.

Este miércoles vence el límite para la presentación de los frentes para la competencia por la gobernación, con lo cual en pocas horas deberá definirse en qué condiciones seguirán Negri y Mestre.

Fuentes cercanas al jefe de la bancada radical en Diputados indicaron que está dispuesto a presentarse a elecciones sin el apoyo de la UCR cordobesa, que preside Mestre.

De ese modo, Negri, junto con el macrista Héctor Baldassi y el ex embajador en Ecuador Luis Juez, se enfrentarán a Mestre, radical y actual intendente de la ciudad de Córdoba, quien podría competir con la lista 3, número histórico de la UCR. A la salida del encuentro, el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Senadores, Luis Naidenoff, y el secretario general de la UCR, José Cano, intentaron bajarle el tono a la ruptura, aunque poniendo la decisión en la dirigencia local. “Lo que se resolvió es instar a un acuerdo, y en caso de que no se logre, cada partido resolverá lo que corresponda”, dijo el senador Naidenoff.

“Hay una contienda marcada entre dos candidatos, pero nosotros consideramos que a pesar de las disputas y de los perfiles Cambiemos debe hacer un esfuerzo para lograr cohesión en la provincia de Córdoba. Nuestra premisa central es que pueda imperar el sentido común de las distintas fuerzas”, añadió luego.

Cano, por su lado, dijo que “la etapa de proponer una salida (entre los dos sectores) para presentar una alternativa competitiva al peronismo está agotada, ahora me parece que Mestre y Negri van a tener que hacer un esfuerzo en estos días para que previo al vencimiento de los plazos no vayamos con dos fórmulas”.