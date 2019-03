Nación enviará recursos a varias Comunas para obras, luminarias y equipamientos

Los intendentes de Concepción del Yaguareté Corá, La Cruz, El Sombrero y Perugorría firmaron ayer convenios con funcionarios del Gobierno nacional para la financiación de diversos proyectos. Los recursos estarán destinados para mejorar la iluminación, ampliar el parque automotor y -en uno de los casos- mejorar las fachadas de edificaciones del casco céntrico.

Las rúbricas se concretaron en el Ministerio del Interior, más precisamente en la Subsecretaría de Relaciones Municipales que está a cargo de Lucas Delfino. Un acto en el que, además de los jefes comunales de las poblaciones beneficiadas, participaron el director Nacional de Relación con los Municipios Ernesto Famularo, la coordinadora Regional NEA Maida With y el coordinador del Plan Belgrano Mario Piñeiro.

“En nuestro caso firmamos dos convenios”, afirmó el intendente de Concepción Lucio Fernández al ser consultado por El Litoral. Seguidamente, detalló que el primero es para la ejecución de la segunda fase de la restauración de fachadas de edificaciones del casco céntrico. Esto se concreta como parte del programa “Pueblos Auténticos”.

Mientras que el segundo consiste en un fondo no reintegrable de $500 mil para la compra de luminarias LED. En esta oportunidad, “las instalaremos en el acceso a la localidad. Pero tenemos previsto continuar con las gestiones para hacer la misma mejora en el zona céntrica de Concepción”, indicó el Jefe comunal. También su par de El Sombrero, Raúl González, firmó un convenio para mejorar el alumbrado público a través del recambio de lámparas.

En tanto, el intendente de La Cruz, Luis Calomarde, especificó que firmó un acuerdo para la compra de un camión atmosférico. Hasta ahora -comentó- que el servicio de desagote que brindaban a los vecinos lo realizan con un rodado que les presta el Municipio de Guaviraví. Pero estimó que en un plazo no mayor a los 30 días, ya recibirían los recursos necesarios para adquirir el equipamiento que se sumará al parque automotor de la Municipalidad de La Cruz.

Por su parte, la Comuna de Perugorría recibiría recursos para incorporar una retroexcavadora. Así lo manifestó a este diario el jefe comunal Juan Ramón Castellanos.