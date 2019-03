Mauricio Macri visitó la muestra Expoagro y les agradeció "el ejemplo" que dieron al país

Durante la mañana del miércoles, el presidente Mauricio Macri estuvo en Expoagro donde se reunió con autoridades de Exponenciar y de entidades agropecuarias. También le mostraron la maquinaria agrícola en funcionamiento en el Tecnódromo “Mario Bragachini”, visitó el stand de los trabajadores rurales de la Uatre, y luego dio un breve discurso para los visitantes y expositores de la muestra.

“Quiero decirles gracias de corazón por el ejemplo que nos han dado a todos los argentinos. El testimonio de fortaleza, de convicción, de entereza que han dado este año, porque les ha tocado la peor sequía de los últimos 50 años y lejos de bajar los brazos, dijeron: vamos más que nunca por el futuro y por el país, apostando todo. El chacarero, el contratista, el semillero, el acopiador, el transportista, todos juntos rascando la olla para volver a sembrar y poner en marcha una parte importante del país. Es algo increíble lo que han hecho”, valoró el presidente.

Asimismo, destacó la producción obtenida durante el invierno de 2018 y la que se estima para esta cosecha gruesa: “Entre cebada, girasol y trigo, 30 millones de toneladas. Estamos a días de comenzar a cosechar la producción más grande de la historia y 44% más de soja. Esto no son números, esto es trabajo. Esto que han hecho ustedes va a poner en marcha a todos los pueblos de nuestro país”, expresó Macri.

En cuanto a las retenciones a las exportaciones de granos, expresó: “Este impuesto de los 4$ es una emergencia, es un mal impuesto, porque queremos que nuestros alimentos lleguen al mundo entero, queremos exportar cada día más trabajo de los argentinos. Nos dimos cuenta que aislados del mundo no teníamos futuro. Ahora hemos vuelto a relacionarnos con todos y todos nos abren las puertas. Hemos abierto ya más de 170 mercados. Y cada día vamos a abrir uno más”.

Más tarde, Macri anunció el perfeccionamiento de la llamada Cosecha Segura. “Nos hemos ocupado de algo que venía sucediendo hace muchos años y de lo que nadie se ocupaba, que es acabar con las mafias que cometen delitos atacando al productor y al transportista en la llegada al puerto, queriéndose robar el trabajo de todo un año. Queremos que estos comportamientos mafiosos desaparezcan de la vida de los argentinos porque queremos vivir y trabajar en paz. Este año va a funcionar mejor que en los anteriores”, aseveró Macri.

Otro de los anuncios que hizo el presidente fue la creación de la banda 450 para mejorar la conectividad virtual en el ámbito rural. “Ya tenemos muchas ofertas para cubrir todo el territorio, son más de 1700 pequeñas localidades que van a tener conectividad de calidad”, indicó.

Finalmente, Macri informó sobre la creación de dos nuevas líneas de créditos del BICE para la adquisición de maquinaria agrícola, camiones y semirremolques de producción nacional.

“Estoy acá porque creo en ustedes y en lo que ustedes pueden hacer”, remarcó el presidente. “Somos la generación que está cambiando la historia para siempre, somos la generación que está poniendo la Argentina de pie, somos la generación que va a tener el coraje y la fuerza de pasar a través de las dificultades sin renunciar a los valores a los cuales hemos comprometido nuestras familias y nuestras personas”, señaló.

Durante el acto estuvieron presentes: el ministro de la Producción, Dante Sica; el secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís; el ministro de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Córdoba, Sergio Busso; la ministra de la Producción del Gobierno de Santa Fe, Alicia Ciciliani; el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa; el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; representantes de diferentes empresas expositoras, el directorio de Exponenciar, y público en general.



SE PRESENTÓ LA EXPOSICIÓN RURAL DE CORRIENTES – EDICIÓN EXPOAGRO GANADERA

La intención es mostrar todo el potencial ganadero de la provincia y comenzar a abrir las puertas para la vidriera internacional

Del 14 al 18 de agosto se desarrollará en el predio ferial Riachuelo, la “Exposición Rural de Corrientes- Edición Expoagro Ganadera”, bajo la organización de la Sociedad Rural correntina y Exponenciar S.A., con el apoyo de Clarín y La Nación.

La presentación oficial de la muestra se realizó en Expoagro 2019, donde el presidente del directorio de Exponenciar S.A., Alberto Marina, adelantó que “queremos comunicarles un acuerdo que Exponenciar, como sociedad gestora de Expoagro, de Alimentar y Caminos y Sabores, ha incorporado ahora la gestión junto a la Sociedad Rural de Corrientes de lo que pretendemos sea la Rural más importante del NOA y NEA, donde hicimos un acuerdo de largo plazo; y ésta que vamos a hacer en agosto será la primera edición. La Rural de Corrientes va a contar desde ahora con todo el apoyo de Exponenciar, Grupo Clarín y La Nación”.

Marina resaltó que, por su ubicación, Corrientes es un lugar estratégico donde el movimiento ganadero es el más importante del país, además de tener el compromiso de las principales razas ganaderas como Brangus, Braford y Brahman. “Hay una comunión de intereses que hacen que tengamos los mejores augurios para este emprendimiento”, remarcó el presidente de Exponenciar.

Durante la Exposición Rural de Corrientes habrá charlas técnicas y demostraciones sobre la mejor genética de las razas bovinas del norte del país. Remates, genética, exposición de las razas bovinas más importantes, forestación, arroz y la participación de maquinaria agrícola serán las propuestas principales de la Expoagro Ganadera.

A su turno el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla comenzó por agradecer a Exponenciar por sumarse a esta iniciativa “por haber pensado en nuestra Exposición y aceptado el desafío de trabajar y crecer junto con nosotros”.

Paralelamente remarcó la trascendencia que le da Corrientes a la actividad ganadera y la importante cantidad de muestras que tiene el sector en la provincia: “Como dice nuestro logo, somos cuna de la primera estancia argentina, sede de varios eventos de trascendencia productiva, como la muestra nacional de la raza Braford, la exposición nacional de la raza Brahman y el lugar donde se realiza una de las concentraciones mundiales más grandes de la especie bubalina. En ese sentido, nos han elegido para ser sede del Congreso Mundial de Brangus y Exposición Internacional de la raza, del 20 al 24 de abril de 2020”.

Para 2021 también está programada la realización del Congreso Mundial de la raza Braford en Corrientes.

En este punto, el presidente de la Sociedad Rural correntina destacó que “estos logros, que nos enorgullecen, a la vez nos obligan a redoblar los esfuerzos en la búsqueda de cumplir todos estos objetivos. Es allí donde la vinculación con una empresa de la experiencia y prestigio de Exponenciar va a jugar un papel clave en el camino que va a transformar a la Sociedad Rural de Corrientes en una muestra que trascienda los límites de la frontera nacional para transformarse en un evento internacional”.

Para cerrar Mantilla agradeció el permanente acompañamiento de los productores, cabañeros, empresas comerciales, asociaciones de criadores y casas consignatarias.

Por su parte, el ex presidente y actual vocal titular de la Asociación Argentina de Brangus, Martín Goldstein, comentó que “hoy son épocas en las que hacer cosas solos es muy difícil y no podemos dejar de hacerlas, porque es nuestra pasión la ganadería. Con la Rural de Corrientes, que es decir una tradición ganadera de generaciones y ganaderos apasionados, más la experiencia de Exponenciar, con el apoyo de dos grandes medios como La Nación y Clarín, y con la presencia de las razas Braford, Brahman y Brangus, yo diría que esto no puede salir mal”.

Como vocero de la organización ganadera que integra, Goldstein indicó: “desde Brangus vamos a hacer todo el esfuerzo con nuestros criadores y nuestra genética para hacer el mejor trabajo posible y que esta sea la primera de una serie muy exitosa de exposiciones, para constituirla en la más importante del norte argentino”.

El último integrante de la mesa de presentación de la “Exposición Rural de Corrientes-Expoagro Ganadera” fue el vicepresidente primero de la Asociación de Criadores de Braford, Luis Magliano, quien expresó que este es un proyecto que se viene trabajando desde hace tiempo y que “seguramente el subtítulo para esta muestra podría ser la ‘Expo de Primavera del NEA’. Me parece que es un desafío importante para nosotros como Asociación, principalmente porque Braford tiene una presencia muy importante en Corrientes”.

A modo de cierre, Magliano subrayó que “seguramente esto va a ser un éxito y la puerta de entrada para el Mercosur. No podemos dejar de pensar que somos los que producimos el mejor Brahman, el mejor Brangus y uno de los mejores Braford del Mercosur y que la mejor carne y la mejor genética se exportan desde nuestra provincia. Ese es el desafío de mostrarnos en esta exposición”.

También estuvo presente en el anuncio de la Expoagro Ganadera el presidente de la raza Brahman, Raúl Franchino.

La integración de la Sociedad Rural correntina con Exponenciar S.A., también organizadora de Expoagro, está relacionada con un contexto de fuerte crecimiento del sector ganadero. A modo de ejemplo vale citar que en 2018 los volúmenes exportados de carne vacuna se incrementaron un 77 por ciento, con ingresos por 2.000 millones de dólares. Además, estudios privados han revelado que el agro argentino está cambiando su modelo de negocios al ver que existe un alto crecimiento de inversiones en actividades vinculadas a la proteína animal.