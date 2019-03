Bella Vista: ediles piden a la Justicia que anule la convocatoria para votar el 2-J

En una sesión extraordinaria que se concretó en la noche del pasado lunes, la mayoría del Concejo de Bella Vista resolvió convocar para el 2 de junio la elección destinada a elegir a los nuevos integrantes del recinto municipal. No obstante, desde la oposición consideran que hay vicios en el procedimiento legislativo de la convocatoria. Por eso no avalaron el llamado durante la sesión y además, ayer presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar de no innovar a través de las cuales, por un lado piden declarar la nulidad e inconstitucionalidad del llamado. Y por el otro, suspender la elección hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

“Nosotros ya fundamentamos durante la sesión por qué no estamos de acuerdo e inclusive nos reservamos el derecho de judicializar el caso”, recordó la concejal Verónica López Pereyra, quien junto a sus pares María Griselda Caballero, Fernando Zoloaga y Esteban Denegri, realizó una presentación en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad. Ante el citado organismo plantearon un recurso de amparo a través del cual requieren que “se declare la inexistencia, nulidad e inconstitucionalidad de la ordenanza 1779 aprobada por el Concejo, la cual dispuso ratificar la resolución Nº 4/19” dictada por el presidente del legislativo local.

Pero considerando que la resolución de esta cuestión puede demandar tiempo, también requirieron -a través de una medida de no innovar- que la citada normativa, que se refiere al llamado a elecciones del 2 de junio, sea suspendida.

Argumentaron que “hay vicios en el procedimiento legislativo a través del cual se aprobó la convocatoria a elecciones”, manifestó López Pereyra a El Litoral. Con respecto a esto, explicó que el sábado 2 de marzo los ediles fueron convocados a una sesión extraordinaria para el lunes 4 a las 22. “El único tema a tratar sería una resolución del Presidente del Concejo que se adhería a los comicios provinciales. Pero cuando comenzó la sesión nos encontramos que a ese escrito se le adjuntó un proyecto de ordenanza que ingresó ese mismo lunes y que estaba firmado por tres ediles. Una propuesta escrita que ratificaba la mencionada resolución”, recordó. En tanto, continuó: “Y aquí aparecen dos cuestiones que consideramos irregulares. Por un lado, de acuerdo a la normativa, el Presidente no puede hacer una convocatoria a través una resolución. Esa no es su función, se está extralimitando porque es el Concejo quien debe realizar el llamado. Y por el otro, se incorporó un proyecto (ordenanza) que no estaba en el temario de la convocatoria a extraordinaria. Una cuestión que consideramos no menor porque la legislación establece que sólo se debe tratar el tema por el que se hizo el llamado”.

Los ediles estiman que ambas situaciones invalidan el proceso legislativo a través del cual se aprobó una ordenanza que ratifica la resolución emitida por el presidente del Concejo, para convocar a elecciones el 2 de junio. “A esto hay que sumarle que al tratarse de un proyecto que no tuvo tratamiento en comisión debería haber sido aprobado por los dos tercios. Sin embargo, la votación salió 5 a 5 y desempató el presidente a favor de la norma de adhesión a los comicios legislativos provinciales”, añadió López Pereyra. En tanto, remarcó que “decidimos ir a la Justicia porque consideramos que no podemos avalar una convocatoria a elecciones que se realizó con un proceso incorrecto”.