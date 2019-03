Para Macri la clave para el repunte de la economía es "que se despeje la duda política"

"Vamos a seguir por este camino", aseguró Macri durante una conferencia de prensa que ofreció en Jujuy, junto al gobernador Gerardo Morales, durante la cual habló sobre el desarrollo de la energía eólica y las inversiones para explotar en litio en la provincia y también abordó temas políticos, como la interna de Cambiemos en Córdoba y cuestiones económicas.

Aseguró que la economía "va a tomar impulso" y con ello las pymes volverán a tener acceso al financiamiento o a créditos de 20 o 30 años para la compra de una casa.

"Todas estas cosas que empezamos a tener en estos seis, siete trimestres que crecimos y que vamos a volver a tener", afirmó.

Macri analizó que a partir de abril del año pasado "entramos en una crisis financiera que nos llevó a un proceso de recesión económica que ha afectado a muchos argentinos" y por ello el gobierno ha estado "lo más cerca posible" y ha puesto "lo que está a nuestro alcance para acompañar y tratar de que todos crucemos este momento de dificultades".

"Creo que hoy, lo que nos queda por delante, es seguir apostando a la estabilidad macroeconómica, que la Argentina le muestre al mundo que vamos a tener gobiernos que no gastan más de lo que tienen, que no pretenden vivir de prestado, que cobren los impuestos mínimos necesarios para que las pymes pueden desarrollarse y ratificarlo en un proceso electoral", añadió.

Y, admitió que este proceso rumbo a las elecciones generales del 27 de octubre "genera inestabilidad económica" y analizó: "La duda política es sobre si vamos a continuar los argentinos en el camino que hemos tomado".

Recordó que durante el G20 en noviembre último en Buenos Aires los líderes mundiales felicitaron a la Argentina por el rumbo, por las reformas y dijeron "por acá van al futuro".

"Ahora hay una elección; el mundo está esperando si ratificamos si vamos a seguir esta dirección, sabiendo que todos en el mundo también saben las dificultades que estamos recorriendo; saben que nos cuesta porque a ellos tampoco les fue fácil llegar adonde llegaron", acotó.

Por otra parte, el presidente respondió que la ruptura de la coalición política Cambiemos en Córdoba es "algo que no queríamos" pero destacó que esta situación "por suerte no sucedió en las demás provincias".

En ese sentido, lamentó que los dirigentes radicales Mario Negri y Ramón Mestre no se hayan puesto de acuerdo para ir en una lista de consenso por la gobernación de Córdoba.

Morales, vicepresidente del comité nacional de la UCR, destacó que Cambiemos logró listas de consenso en Santa Fe, con José Corral como candidato a la gobernación y en Tucumán donde el diputado José Cano, "resignó su candidatura" por una lista que encabezará Silvia Elías de Pérez.

Sobre el tema seguridad, el presidente destacó la ley de flagrancia como "una herramienta innovadora" para "juzgar en pocas horas" y "evitar que este tipo de delitos (como robos) queden impunes".

"No se entiende cómo alguien que agredió y robó a las pocas horas puede recuperar la libertad" dijo y agregó que el instrumento legal "va a permitir a los argentinos que la justicia reaccione en tiempo y forma frente a una acción de las fuerzas de seguridad".