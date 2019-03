Cristina Kirchner viajó a Cuba para ver a su hija que "tiene severos problemas de salud"

La ex presidenta y senadora Cristina Kirchner reveló hoy que su hija Florencia padece “severos problemas de salud” debido a la “persecución feroz a la que fue sometida”, y que está siendo tratada en La Habana, Cuba, a donde la ex mandataria viajó esta madrugada para acompañarla.



"Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando”, publicó Cristina en Twitter y compartió el video con su voz en off y un compilado de fotos e imágenes de su hija.



Cristina Fernández de Kirchner viajó hoy alrededor de las 4 de la mañana con destino a Cuba en un vuelo de la aerolínea panameña Copa que salió del aeropuerto internacional de Ezeiza.



“Mi hija, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, comenzó hace un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud”, dijo la ex presidenta en el video de 5 minutos que publicó en Twitter.

Quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. pic.twitter.com/kGszGfzbzb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 14 de marzo de 2019