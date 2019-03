Bonadio ordenó procedimientos en empresas viales y de construcción

Según informó Infobae el magistrado busca saber quiénes eran los responsables de 17 empresas entre 2003 y 2015, el período en que el Gobierno estuvo en manos de los Kirchner y en el que investigan si funcionó una asociación ilícita que habría pagado o entregado coimas para conseguir o cobrar obras públicas y/o concesiones viales.

Entre el listado de firmas que recibirán las requisitorias judiciales están Caminos del Paraná y Rutas del Litoral SA, que operan en Corrientes. La primera opera los peajes del Puente Chaco Corrientes, el de Riachuelo y el de Ituzaingó, mientras que la segunda es una constructora.

Se sospecha que la información podría ser la antesala de más indagatorias. Fuentes judiciales indicaron que los procedimientos se llevaron adelante el jueves en la Capital Federal y las provincias de Corrientes, Formosa y Córdoba. El objetivo eran empresas dedicadas a peajes, obras del transporte y distintas obras de construcción.

Las otras firmas sobre las que se requirió información son Andesvial SA, Autovía Bs As a Los Andes SA, y Carreteras centrales de Argentina SA. También figuran Cincovial SA, Corredor Central SA, Corredor de Integración Pampeana SA, CV1 Concesionaria Vial SA, HS SA, y Abengoa SA. El listado se completa con Teyma Abengoa SA, Creaurban SA, Electrificadora del Valle SA, Elecnor de Argentina SA, Ruta 18 SRL, Rutas del Litoral SA y Vialnoa SA.

Bonadio lleva adelante varias causas paralelas que nacieron o se activaron después del expediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, entre ellas una de ellas es la cartelización de la obra pública y otra por coimas que habrían pagado las concesiones viales.

Esos dos expedientes son producto de los dichos de arrepentidos en la causa principal por la que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, otros ex funcionarios y empresarios ya están procesados.