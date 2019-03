Valdés reclamó armar una alianza lo más grande posible y chicaneó al PJ

En el Salón Los Lapachos del club San Martín en esta Capital fue la sede de la Convención de la Unión Cívica Radical de Corrientes. En un momento donde todos los partidos están definiendo sus estrategias de cara a las elecciones del 2 de junio, el oficialismo también debatió.

Allí frente a sus correligionarios el gobernador Gustavo Valdés realizó un discurso para hablar de las estretegias. Admitió que el país está atravesando una situación difícil y delicada y remarcó que los desafíos que tiene su gestión es encontrar el camino del desarrollo y combatir la pobreza. Para lograrlo, el primer magistrado de la provincia aseguró que era importante tener una UCR unida.

A su vez habló de la necesidad de conformar una alianza política "lo más grande posible" pero puso como requisito "No haber estado en el kirchnerismo". En tanto que el objetivo es "construir por Corrientes, trabajar para Corrientes”.

Valdés no desaprovechó la oportunidad de tirar un dardo hacia la situación política del Partido Justicialista: "Mientras otros se están peleando por un cargo o si va un símbolo o no, la UCR no es un cargo, representa la honestidad, la fuerza del trabajo de los radicales, de los empleados públicos, privados, del campo y la pluma de los que piensan y trabajan en la educación para construir una sociedad mejor”.