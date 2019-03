A cuatro años del asesinato machista de Sandra Silguero, sigue prófugo Borlicher

En el marco del cuarto aniversario del femicidio de Sandra Silguero Cerullo, su hermana Karina pidió que intensifiquen la búsqueda de quien la asesinó de 105 puñaladas, su ex marido Daniel Borlicher, con quien había acordado la separación. A cuatro años del hecho y con una recompensa de 500 mil para quien ofrezca datos certeros sobre su localización, aún no pueden dar con el femicida más buscado del país.

El femicidio de Sandra se dio mientras se juzgaba en Capital la primera muerte machista y se daba la segunda cadena perpetua en la provincia por asesinato en contexto de violencia de género, el emblemático caso de Eli Verón. A la vez, dos días después de la muerte de Sandra, mataron a María Belén Sanabria de 17 años. En menos de un mes, el 8 de abril de 2015, en Ituzaingó asesinaron a Adriana Solange Cordove.

“Sandra era mi única hermana, cinco años mayor, era todo, mi amiga, compañera y confidente. Nos dábamos cuenta de que la aisló, de que no podía salir a ningún lado y que la manipulaba. Cuando se peleaban, iba a la casa de mis padres, que viven al lado y donde yo también vivo; al día siguiente volvía”, contó Karina a El Litoral.

Después recordó: “No tuvimos oportunidad de ayudarla. El día que sucedió todo, mi sobrino se volvía a la escuela de Policía, le dijo que se encerrara en la habitación, dormían en habitaciones separadas, pero ella le dijo que no creía que le hiciera daño; esa madrugada la mató. Hoy mi sobrino quiere encontrar justicia y yo sueño con el día en que lo encuentren, no sé qué voy a hacer, pero lo que más espero es que sea pronto porque mi mamá está muy enferma y quiere ver que el asesino de su hija esté preso”.