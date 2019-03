Stanley: "La inflación es el peor impuesto a las familias más vulnerables"

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó hoy que "la inflación es el peor impuesto a las familias más vulnerables", y se mostró dispuesta al diálogo con las organizaciones sociales, pero consideró que "a veces la respuesta puede no ser la que uno espera".



Stanley lo expresó tras una semana de marchas y piquetes en reclamo de ayuda a los sectores más carecientes, y luego de que el presidente Mauricio Macri modificó el presupuesto de este año con el fin de aumentar la Asignación Universal por Hijo (AUH), tal como había anunciado en la Asamblea Legislativa.



La ministra aclaró, no obstante, que "décadas de pobreza estructural en la Argentina no se revierten de un día para el otro, ni hay recetas mágicas".