Sobre el final, San Lorenzo le ganó a Rosario Central y cortó su racha negativa

San Lorenzo logró algo de aire con dos triunfos en una semana. Tras conseguir la primera victoria del ciclo de Jorge Almirón en la semana por Copa Libertadores, "El Ciclón" se impuso por 1-0 de manera agónica ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en el partido válido por la fecha 23° de la Superliga. Los de Boedo llevaban 13 encuentros sin ganar en el torneo local.

Dos equipos con realidades muy pobres en la actual Superliga chocaron y, en la primera parte, no pudieron escapar a sus flojos presentes. Los arqueros prácticamente no fueron inquietados. "El Canalla" mostró algo más de determinación para hacerse de la pelota y adelantarse en el campo de juego, pero no supo crear situaciones claras.

Ya en la segunda parte, los locales generaron las mejores oportunidades. Sobre los nueve minutos, Nahuel Molina mandó un centro que Washington Camacho cabeceó por arriba del travesaño. Solo cinco minutos después, el lateral volvió a meter la pelota en el área y el que definió fue Fernando Zampedri, pero su disparo rebotó en un defensor y salió.

Lo mejor del partido se vio en los últimos 15 minutos. Los dos equipos se animaron a arriesgar algo más en ofensiva y aparecieron los espacios. A los 30', el recién ingresado Román Martínez remató desde afuera del área con potencia pero sin dirección y el arquero Jeremías Ledesma contuvo sin problemas. En la respuesta de Central, Fernando Zampedri recibió de espaldas en el área, se acomodó y definió cruzado, pero su intento salió apenas afuera. El atacante del elenco local volvió a tener su chance a los 35', pero cabeceó muy alto un centro proveniente de la izquierda. Marcelo Herrera se soltó en la jugada siguiente y, tras una buena acción personal, le pegó de afuera del área y encontró a Ledesma bien parado.

"El Ciclón" sufría. Pudo ganarlo primero, con un contraataque mal resuelto en el área y, luego, con una acción en la que Víctor Salazar desechó una buena oportunidad.

Pero lo mejor para los de Almirón estaba por llegar: sobre los 47', Juan Salazar habilitó a Nicolás Reniero, que, solo frente al arquero, definió para sentenciar el 1-0 definitivo.

La tarde no iba a terminar sin sobresaltos para los visitantes, ya que en la última jugada del partido Maximiliano Lovera probó desde la medialuna, pero su intento salió apenas alto.

El triunfo cortó una racha de 13 fechas sin victorias para San Lorenzo. De todos modos, los de Almirón siguen últimos en la tabla de posiciones, son solo 20 puntos.

Para Rosario Central el presente es realmente complicado y su gente se lo hizo sentir. Durante prácticamente todo el segundo tiempo del partido hubo cánticos contra los jugadores, que se retiraron del campo de juego insultados. La continuidad del entrenador Paulo Ferrari está en serio riesgo.

"El Canalla" llegó a diez fechas sin ganar y tiene 23 unidades. Los rosarinos están obligados a sumar en las últimas dos fechas del campeonato para engrosar su promedio de cara a la próxima temporada, en la que comenzarán seriamente comprometidos con el descenso.

Infobae