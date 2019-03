Viajes exóticos para un 2019 de aventura

n La agencia de viajes grandvoyage.com es una firma española que se especializa en destinos poco frecuentes. Con la premisa de buscar tres destinos exóticos indicados para viajeros que no quieren seguir la corriente turística, la agencia seleccionó “tres destinos lejanos, sorprendentes y desconocidos para viajar en 2019”.

Además, sus especialistas -los asesores expertos que ofrecen a sus clientes el diseño personalizado del viaje- brindó a la agencia de noticias Efe, recomendaciones para cada uno de estos viajes, algún consejo que conviene saber antes de salir.

Uzbekistán y Turkmenistán

Son destinos para lo que la agencia denomina “un viaje hacia una amalgama de culturas”. Países independientes que esperan al viajero para que descubra sus joyas arquitectónicas Patrimonio Mundial de la Unesco. Lugares tan exóticos y evocadores como Samarcanda, Jiva o Bujará en Uzbekistán y Kunya Urgench, Nisa o Merv en Turkmenistán.

Ambos países tienen un marcado pasado soviético que se respira en sus respectivas capitales, las ciudades de Tashkent (Uzbekistán) y Ashagabat (Turkmenistán). Son muchas las cosas que ambos destinos tienen en común, por eso la propuesta es visitarlos en el mismo viaje.

Cosas que hay que saber:

l En Uzbekistan la mayoría de la población habla uzbeko, tadjiko o ruso, aunque los jóvenes están comenzando ya a hablar inglés.

l Para entrar en la República de Uzbekistán es necesario solicitar visado.

l Es un país con un clima extremo. En verano hace mucho calor, en los meses de julio y agosto se llega a los 40 °C mientras que a mediados del invierno, en enero y febrero, se alcanzan los -20 °C.

l Muy importante protegerse de los mosquitos. Aparte de los diferentes productos que se pueden adquirir, los expertos de grandvoyage.com recomiendan impregnar la ropa con una disolución de permetrina que se coloca sobre las prendas la noche anterior.

l Turkmenistán es un país muy hermético. Para recorrerlo, hay que hacerlo con un guía autorizado por el gobierno.

l El viajero encontrará por todos lados las imágenes y estatuas bañadas en oro del ex presidente turkmeno Niyazov. El culto a sí mismo fue una marca registrada de su gobierno.

l Permanece la prohibición de fumar en la vía pública. Mejor no intentarlo, porque las multas son muy severas.

l Se recomienda llevar efectivo suficiente para los gastos del viaje, porque hay pocos cajeros automáticos. Mejor llevar dólares, porque hay más facilidades para el cambio.

Sri Lanka

Aunque resulte tópico, es este un destino paradisíaco en el sudeste asiático que, además, está plagado de lugares considerados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Las ruinas de Sigiriya y las de Polonnaruwa, por ejemplo. Pero además es un lugar con una naturaleza explosiva y hay lugares imprescindibles como el Parque Nacional de Minneriya. Allí esperan al viajero numerosas manadas de elefantes y más de 150 especies de aves o vegetación típica como el bambú o la palmera de Ceilán. Los más de 25 metros de altitud de la cascada de Ravana deslumbran a los visitantes.

Cosas que hay que saber:

l Recomendable probar los sabores asiáticos de Sri Lanka, como el arrack y las tolvas con huevo o miel y yogur.

l Si vas en abril, encontrarás las celebraciones del Año Nuevo.

l Como sucede en cualquier país tropical lo más recomendable es llevar ropa cómoda de algodón o lino y una prenda (una chaqueta o jersey) para las tardes/noches.

l Hay que tener en cuenta que para visitar los lugares religiosos no resulta adecuado llevar minifalda, pantalón corto o los hombros descubiertos.

Myanmar

Los expertos recomiendan un viaje de 15 días para visitar este destino. Así se pueden conocer los principales lugares de Myanmar como el famosos Monte Popa o Monywa y las cuevas de Powintaung. Dos semanas para descubrir los misterios y leyendas del que quizá sea el país más desconocido de Asia y visitar desde su antigua capital, Yangón, de pasado colonial británico y actualmente la ciudad más poblada del país, hasta Bagan y su conjunto de pagodas que constituyen el yacimiento arqueológico más importante de esa región.

Cosas que hay que saber:

l Evita la comida callejera, sobre todo el pescado, que habrá estado expuesta al sol durante horas. No olvides que la verdura es mejor que la tomes hervida y la fruta pelada.

l Si eres mujer, evita cualquier roce con un monje pues los monjes budistas no pueden tocar a una mujer, ni siquiera recibir algo directamente de sus manos.

l Propinas. Se recomienda dejar un 10% del total de la cuenta en los restaurantes. En otros lugares o servicios, como taxis, hoteles etc también es adecuado dejar alguna propina.

