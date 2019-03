Alerta en el Parque Mburucuyá por un proyecto nacional para concesionar servicios en áreas naturales protegidas

“Con el objetivo de diversificar la oferta de servicios ecoturísticos en áreas naturales protegidas, de importancia y reconocimiento internacional; para captar nuevos mercados y extender la estadía promedio de los visitantes, de forma tal de aumentar el gasto turístico y dinamizar las economías regionales, a través de servicios de calidad, infraestructura sustentable y experiencias inolvidables, te invitamos a presentar propuestas innovadoras para desarrollar el Turismo de Naturaleza en escenarios de una belleza única: los Parques Nacionales de la Argentina”. Esta es la invitación oficial que figura en el página web oficial del Gobierno de nuestro país. Una propuesta que implicaría -por ejemplo- el desarrollo de proyectos de hosterías y parques temáticos- y que generó un fuerte rechazo en el Parque Nacional Iguazú (Misiones).

Ahora también trabajadores del Parque Nacional Mburucuyá están en alerta. Así lo expresaron desde dicho sector a El Litoral.

En este sentido, aseveraron que por ello resolvieron emitir un comunicado. A través del citado escrito expresan que el proyecto de inversiones “Oportunidades naturales” incluye al Parque Nacional Mburucuyá.

“Lo que pretenden instalar dentro del Parque, en lo que fuera el ‘Puesto de Lolo’, es un predio sin limitación física para que una empresa de gran capital, por las características del proyecto, realice un glamping (cabañas desmontables de lujo), para que solamente haga uso un sector muy reducido de la sociedad, generando que las comunidades locales y regionales no se vean beneficiadas desde ningún punto de vista, ya que no contribuirá al real desarrollo de las economías locales por no generar oportunidades de trabajo en el largo plazo ni participación local”, señalaron. Al mismo tiempo consideraron que “además generaría competencia desleal hacia los emprendimientos locales”.

Impacto

Mientras que en otro párrafo advierten que “ese proyecto generaría impactos ambientales negativos porque se quiere desmontar un área poco representada en el Parque Nacional -sólo el 10%- como lo son los mogotes. Afectando así la diversidad de especies de la flora y la fauna”. A lo que agregaron que “la propuesta no establece el lugar donde irán los desechos cloacales y la disposición final de residuos, entendiéndose de esta manera que se generará contaminación ambiental por desechos cloacales y basura dentro del Parque Nacional”.

En este contexto, recuerdan que la citada área “ya cuenta con con sector de camping, con baños, duchas, fogones y quinchos gratuitos y así debería continuar”. Asimismo, destacan que “en el caso de generarse nuevos servicios como proveeduría, kayak, bicicletas, etc., deben ser otorgados para su realización a emprendedores locales, como lo expresan distintas normativas sobre el tema”.