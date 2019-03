Un desdibujado Boca Unidos perdió y finalizó último

Boca Unidos volvió a decepcionar. Ayer en Mendoza cayó incuestionablemente frente a Huracán Las Heras por 2 a 1, resultado que cerró una segunda fase del torneo Federal A para el olvido, ya que terminó su participación en el octogonal B en la última posición.

La arremetida del final, luego de que consiguió el descuento a través de Martín Fabro, y donde incluso tuvo posibilidades de empatar el partido en tiempo agregado, hubiera sido un castigo para el Globo. El local dominó a voluntad el juego durante 85 minutos, y convirtió en figura al arquero Alejandro Medina, gran responsable de que Boca Unidos no se vuelva con una goleada.

Una vez más al equipo correntino volvieron a sorprenderlo al inicio del juego. Se jugaban dos minutos cuando un centro pasado desde la derecha encontró en ataque al defensor Giusepponi, quien se había quedado en el área luego de un tiro de esquina, para ganarle las espaldas a Ricardone y empujar el balón al gol.

Los problemas por el sector izquierdo de la defensa correntina, donde la dupla Vallés-Navarro le ganaba seguido a Mbombaj-Leani, continuaron, ya que minutos después, una combinación en ataque entre el lateral y Juncos, derivó en un centro que el espigado futbolista local cabeceó en el área, de pique al suelo, tapando primero Medina, para luego despejar Espíndola, con cierta dosis de fortuna, porque la pelota rebotó en un rival para terminar yéndose por la línea de fondo.

El equipo aurirrojo era superado prácticamente en todos los sectores de la cancha, dando muchas ventajas abajo, donde la defensa estuvo de oferta. Un mal pase de Leani le dejó servida la pelota a Franzino, quien alargó para Gautier, tapando a medias Medina, y la pelota luego de coquetear con la línea de gol, volvió a las manos del arquero.

Ni cuando la visita intentó meter presión en la salida del rival tuvo efecto, ya que con el simple recurso de tocar de primera e ir a buscar la devolución, los jugadores locales pudieron salir con la pelota limpia desde abajo, y encarar decididamente hacia el arco rival.

Volvió Huracán a desperdiciar otra situación para aumentar. Fue luego de un córner desde la derecha que Poblete peinó en el primer palo, pero el cabezazo de Juncos ingresando por el otro sector se fue por encima del travesaño.

Las aproximaciones de Boca Unidos en la etapa, donde no generó ni una chance de gol, fueron un par de remates de media distancia conjurados por el arquero, y algunos centros aislados bien controlados, salvo un tiro libre de Ledesma que buscó ser centro pero se fue largo, y por poco sorprende a Silva, que se exigió para desviar al tiro de esquina.

En los primeros minutos del complemento, y cuando parecía que la visita comenzaba a acomodarse en la cancha para ir en busca de la igualdad, llegó el segundo de Huracán. El ingresado Hongn (entró por Juncos) escapó por la derecha, enviando un centro que Baroni, que había ingresado por Morales, se llevó por delante descolocando a Medina, y permitiendo que Gautier transforme en gol con un toque a la red.

Los dirigidos por Carlos Mayor se desdibujaron complementamente, cometiendo errores infantiles y exponiéndose a la goleada. Por dos veces Medina salvó los trapos, quedándose primero con un mano a mano ante Gautier, y luego tapando con los pies el rebote a Franzino, luego de que Ricardone se confiara al jugar hacia atrás para su arquero, no haciendo más que habilitar al delantero mendocino.

Enseguida, Huracán desperdició un claro contraataque en superioridad numérica (3-1) encabezado por Navarro, mientras que Boca Unidos llegó por primera vez con un zurdazo de Ledesma en las puertas del área que se fue a centímetros del travesaño.

El arquero correntino volvió a decir presente al tapar un remate a Francino y luego ganarle el duelo a Navarro. Del otro lado, una combinación de Núñez con Medina (entró por Mbombaj), exigió la intervención del arquero local. El descuento llegó tras un tiro libre de Fabro que a Silva se le escurrió entre las manos.

Boca Unidos se dio cuenta de que podía, y en tiempo agregado fue con todo en busca de la igualdad. Cerca estuvo de encontrarla, pero Silva se rehízo del error del tiro libre para taparle el gol a Ríos, y luego Fabro se lo perdió tras un cabezazo en el área chica que se fue alto. Hubiera sido una injusticia.

Huracán, que jugó mejor, no mereció sufrir tanto en el final. Lo de Boca Unidos es preocupante, porque ayer estuvo a años luz del gran segundo tiempo que venía de hacer ante Estudiantes de Río Cuarto, con un rendimiento colectivo para el olvido. Ahora tendrá dos semanas para prepararse para el primer cruce eliminatorio de la segunda fase de la Reválida, donde otra mala tarde lo dejará afuera.