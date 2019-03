“Lo importante es que seguimos invictos y logramos la clasificación”, afirmó Centurión

El empate que logró frente a Cambá Cuá, le permitió a Curupay asegurarse un lugar en al próxima fase del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro del pasado domingo terminó 1 a 1 y el nivel de juego fue solamente discreto, sin embargo Domingo Centurión, entrenador del Maderero, destacó que “lo que importa es que seguimos invictos, no perdimos, seguimos en la punta y clasificados”.

El tricampeón del fútbol capitalino quedó con 13 puntos en la zona 3 de la Región Litoral Norte y ya no bajará del segundo puesto. La próxima fecha visitará a Deportivo Mandiyú y en la última de esta fase quedará libre.

Al hablar sobre el cotejo contra Cambá Cuá, sostuvo que “nos conocemos mucho y ya se está haciendo un clásico. Se jugó como si fuera una final y por eso salió deslucido. Jugamos sin darnos ventaja y estuvo para cualquiera de los dos. Yo lamento que nos acordamos tarde de jugar”.

El partido tuvo algunos roces y sobre el final se dio un tumulto entre varios jugadores que terminó con dos expulsados, uno por equipo. “La ansiedad por ganar provoca nerviosismo. Acá todos son amigos, se conocen todos, por eso esto queda así. Todo terminó una vez que salimos de la cancha”.

Para Centurión “está bien el empate. Sobre el final tuvimos una oportunidad de ganarlo, pero creo que está bien la igualdad”.

Pese a que ya se logró el primer objetivo, “debemos salir concentrados a jugar nuestro último encuentro. Sería importante ganar y quedar bien arriba”. El rival de turno será el Deportivo Mandiyú: “no hay que subestimarlos. Ellos empezaron mal pero mejoraron su rendimiento, se fueron acostumbrando a la categoría y lograron un resonante triunfo frente a Ferroviario. A nosotros nos hicieron un buen partido, por eso debemos encarar la semana con mucha seriedad y salir a buscar los tres puntos”.

Por su parte, el entrenador de Cambá Cuá, Walter Zacarías, se lamentó por los dos puntos que dejaron escapar. “Nos desconcentramos frente a un equipo que siempre va al frente. Intentamos aguantar el resultado, estábamos bien pero el árbitro (Leonardo Franco) se equivocó en la sanción del penal”.

La igualdad de Curupay llegó desde los doce pasos a los 40 minutos del segundo tiempo en una jugada donde la gente de Cambá Cuá entendió que no hubo infracción.

“Creo que para nadie fue penal. (Daniel Gómez) Se tiró varias veces, fingiendo una falta”, sentenció el DT.

Cambá Cuá quedó con 9 puntos y le resta disputar dos encuentros. “Tenemos que mejorar en la definición porque las situaciones para convertir se generan. Dependemos de nosotros. El partido contra Ferroviario será otra final. Se trata de un rival que tiene jugadores de experiencia que conocen la categoría”.

“Debemos sacar adelante este partido y recién después pensaremos en Defensores de Vilelas”, culminó Zacarías.