Estatales recibirán un aumento al básico del 27% y en los adicionales, $3.500

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, llevó adelante ayer el esperado anuncio de las medidas salariales 2019, que alcanzarán a los distintos sectores de la administración pública provincial. Dio a conocer los incrementos al básico y a los adicionales que alcanzan a todo el sector público de manera escalonada (ver infografías).

Durante la conferencia de prensa realizada cerca del mediodía en el Salón de Acuerdos de la cartera de Hacienda y Finanzas, el funcionario provincial subrayó que la inversión salarial para este año ascendía a $5.500 millones de pesos, manteniendo los “conceptos de previsibilidad y sustentabilidad en cuanto a política salarial”.

El equipo económico articuló una variedad de incrementos en los sueldos del sector, modificando el básico, adicionales particulares, plus, y otros ítems, lo que en conjunto repercutirán positivamente en la lucha por mantener el valor real de los ingresos.

El ministro aclaró además que en caso de mejoras en los ingresos de recursos de coparticipación, fundamentalmente provenientes de Nación queda abierta la posibilidad de incrementar o adelantar algunos de los tramos anunciados.

“El gobernador Valdés tiene una mirada muy proactiva respecto a la inversión salarial y el propio presupuesto provincial del 2019 menciona que en caso de existir excedentes de coparticipación sean volcados el término de año como mínimo un 50% en mejoras salariales”, especificó al ministro.

“Vamos a dejar abierta la puerta y en el segundo semestre se va a analizar de acuerdo a los fondos o recursos nacionales que recibamos, la posibilidad de volcar a los salarios” y acotó que “no estamos ajenos a la situación difícil del país en materia inflacionaria y por ello se implementan estas políticas salariales para el ejercicio 2019”.

Destacó además el esfuerzo que realiza el Instituto de Previsión Social, que permite que jubilados y pensionados perciban los incrementos en el mismo mes.

En la oportunidad, Rivas Piasentini estuvo acompañado por los subsecretarios de dicha cartera, Patricio Carando, de Hacienda y Juan Pablo Peloso, de Finanzas, junto al tesorero general de la Provincia, Jorge Gazzo y la interventora del Instituto de Previsión Social, Lorena Lazaroff.

Sobre las medidas salariales, Rivas Pasentini confirmó que se abonarán en cuatro tramos: marzo, julio, septiembre y noviembre y que se resolvieron además mejoras específicas para cada uno de los sectores en particular.

En relación a este mes, señaló que un trabajador que recién ingresa a la administración pública provincial recibirá de bolsillo un incremento de 3 mil pesos, entre las subas en los dos plus (extraordionario y mensual) y mejoras específicas en la asignación de clase.

Dejó en claro además que, de esta manera, se resolvieron los incrementos de carácter general, quedando algunos sectores en particular como el caso de los entes autárquicos. “Se está haciendo un esfuerzo financiero muy significativo”, remarcó.