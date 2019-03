Peña: "Cristina y Lavagna representan propuestas antiguas, conservadoras y reaccionarias"

"Yo creo que Cristina no es capaz de sumar un voto más que los votos de culto que ella tiene por la positiva. A lo sumo, puede coleccionar votos que se frustren y que se decepcionen y que crean que no se puede transformar este país", apuntó el funcionario.



Lo mismo dijo de Lavagna: "Creo que Cristina y Lavagna son propuestas antiguas, conservadoras, incluso en algunas cosas reaccionarias, porque es volver al 2002, volver al 2005, volver al 2007".



"Hay una porción minoritaria de los argentinos que comparten una mirada y una explicación de todas esas cuestiones con Cristina Kirchner. Sigue representando una porción minoritaria, no es una porción mayoritaria que en las encuestas esté representando más del 50 % de los argentinos", insistió.



En cuanto a Macri dijo que "el que espera, o el que piense que Mauricio Macri está golpeado, que no quiere hacer campaña, no lo conoce", y añadió que "Cambiemos es el futuro y las opciones peronistas una variable aggiornada de un pasado que ya no volverá".



A modo de balance de gestión, admitió que no se lograron "todos los resultados" que buscaban ni "a la velocidad" que hubieran querido.