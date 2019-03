Barrionuevo: “Se dijo mucho de la actividad del Estado, pero nada de la realidad local”

El diputado Martín Barrionuevo fue crítico con el discurso del gobernador Gustavo Valdés. Aseguró que “se dijo mucho de la actividad del Estado, pero poco y nada de la realidad local”.

“Un discurso que no hable seriamente del principal problema de la provincia, el aumento de la pobreza y la inflación carcomiendo el poder adquisitivo del salario de los correntinos, es sin dudas un discurso que parte de un mal diagnóstico, y sesgado”, lanzó.

“Si queremos solucionar los problemas, primero debemos tener un buen diagnóstico, ya que de lo contrario será difícil”, dijo el legislador a El Litoral.

“Pedir nuevamente el tratamiento de la paridad de género y el voto joven sólo permite dos interpretaciones: o está jugando para la tribuna o el oficialismo no le responde; entiendo que es lo primero”, agregó.

“Por lo demás, coincidimos en algunos objetivos planteados, aunque sostener que la crisis económica no afectará a Corrientes es simplemente alejarse de la realidad de los correntinos”, cerró.