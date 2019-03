Jornada inicial para el Torneo Reducido de Aranduroga

LAS ZONAS

Zona A: Taragüy, Los Matreros (Buenos Aires) y Capri.

Zona B: Curne, Córdoba Athletic Azul y Sixty.

Zona C: Córdoba Athletic Rojo, Aranduroga y Paraguay.

Zona D: Aguará, Santiago Lawn Tennis, Regatas Resistencia y San Patricio.

PROGRAMACION

La programación de partidos para hoy es la siguiente:

Cancha 1: 13.15 San Patricio vs. Regatas Resistencia, 14.00 Córdoba Athletic Azul vs. Sixty, 14.50 Aranduroga vs. Paraguay, 15.40 Taragüy vs. Los Matreros, 16.30 Córdoba Athletic Rojo vs. Aranduroga, 17.20 Sixty vs. Curne y 18.10 Paraguay vs. Córdoba Athletic Rojo.

Cancha 3: 14.00 Los Matreros vs. Capri, 14.50 Santiago Lawn Tennis vs. Regatas Resistencia, 15.40 Curne vs. Córdoba Athletic Azul, 16.30 San Patricio vs. Aguará, 17.20 Capri vs. Taragüy y 18.10 Santiago Lawn Tennis vs. Aguará.

Además, durante la jornada de hoy, en las canchas 2 y 4 se disputarán los cotejos correspondientes al Torneo Reducido en la categoría intermedia.