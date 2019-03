River, busca otro paso adelante en su sueño copero

River Plate, que en la semana sufrió bajas significativas por lesiones en su plantel, buscará este sábado otro paso adelante en su sueño por el ingreso a la próxima Copa Libertadores cuando reciba a Newell's Old Boys por la fecha 21 de la Superliga.



El partido se disputará en el estadio Monumental a partir de las 21.30, será controlado por Darío Herrera y transmitido por TNT Sports.



El equipo de Marcelo Gallardo ya superó la "resaca" tras la obtención de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid y ese repunte futbolístico lo encuentra quinto en la Superliga y expectante de cara a la clasificación para el torneo más codiciado de América.



River asume el compromiso ante Newell's como una gran oportunidad de fortalecer su objetivo, teniendo en cuenta que la próxima fecha visitará a Atlético Tucumán, el club que habita la cuarta y última plaza disponible para la Copa Libertadores 2020 y acarrea una ventaja de tres puntos sobre el "millonario".



Más allá de haber recuperado su esencia, River padece una serie de lesiones que provocaron la ausencia de pilares en el funcionamiento del equipo.



Para empezar, Gallardo no contará con su figura máxima, el colombiano Juan Fernando Quintero, quien viajó a su país por el fallecimiento de su abuelo, y tampoco con Milton Casco (fractura de la clavícula derecha) e Ignacio Fernández (distensión muscular). Ellos se sumaron a Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel, quienes continúan recuperándose.



El "Muñeco" no confirmó la alineación, pero dispondría de los ingresos de Enzo Pérez (restablecido de una lesión muscular), Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz y Matías Suárez, bajo el sistema 3-4-3, en lugar de Leonardo Ponzio, Fernández, Casco y Quintero.



La lista de concentrados incluyen al delantero Ignacio Scocco, quien estuvo en duda por una nueva molestia muscular, y al volante juvenil Jorge Carrascal, el "Neymar colombiano", uno de los refuerzos para la temporada, citado por primera vez.



Por su parte, Newell's arribará al Monumental sin su símbolo, el volante Maximiliano Rodríguez, quien padece una distensión en el bíceps femoral izquierdo.



El entrenador del conjunto rosarino, Héctor Bidoglio, no definió aún su reemplazante entre Víctor Figueroa y Joaquín Torres. A su vez, aguardará por la recuperación física del central Fabricio Fontanini, de lo contrario jugará Juan Pablo Freytes.



El club rosarino, a cinco puntos de la clasificación a la Copa Sudamericana, tiene como objetivo sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no sufrir contratiempos en la tabla de promedios.



El historial marca una ventaja marcada para River Plate con 73 triunfos y 42 derrotas. Empataron en 41 oportunidades. En tanto, Newell's ganó los tres últimos compromisos, dos de ellos en el Monumental.