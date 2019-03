Agua segura en San Salvador

En el Paraje San Salvador, jurisdicción de Paso de Los Libres, 14 familias de agricultores familiares llevaron adelante un Proyecto Especial ProHuerta de acceso al agua que les permitió contar con agua segura para el consumo y para la producción a través de la ampliación de la red de agua potable del lugar.

El paraje tiene caminos precarios que lo comunican con Libres y Mercedes. Hay una escuela primaria, una sala de primeros auxilios y no hay energía eléctrica disponible en la zona. La mayoría de las 40 familias que viven en San Salvador son pequeños productores que habitan la tierra en que trabajan (predios de dos a siete hectáreas) y se dedican a la producción en huerta, chacra y granja para el autoabastecimiento, junto al empleo temporario en otros establecimientos de las cercanías. También hay productores familiares con terrenos más grandes que se dedican a la ganadería.

El objetivo del Proyecto Especial ProHuerta fue facilitar el agua potable a las familias que no contaban con este servicio, además de brindar agua a la sala de primeros auxilios y al complejo ganadero local. Así, con un trabajo conjunto entre ProHuerta, los vecinos del paraje, el municipio y el equipo del Inta Mercedes, se logró recientemente la provisión de agua segura para el uso familiar y productivo. Algo que no solo beneficia a las familias directamente involucradas, sino que también conlleva un impacto positivo para toda la comunidad.

“Antes, traíamos el agua en bidones y baldes; ahora, tenemos todo colocado en las casas”, cuenta Don Pedro, vecino de San Salvador. La calidad de vida cambia cuando las familias “liberan” tiempo de su vida cotidiana que antes utilizaban exclusivamente para el acarreamiento y el aprovisionamiento de agua. “El agua también llega al bañadero de animales”, completa Pedro, explicando que esto es algo importante para el cuidado de la salud de los animales que cría.