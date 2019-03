En Mercedes se ponen en marcha los remates de pequeños productores

Ratificando el compromiso de continuar trabajando con programas que marcan el camino hacia el desarrollo, el Gobierno Provincial inicia este jueves en Mercedes la edición N° 14 del sistema comercial de compra y venta de hacienda, con beneficios para los pequeños productores.

El titular del IderCor, Vicente Picó explicó que con el valioso aporte de varias instituciones como el Inta, Priar, Fucosa, Ministerio de Producción, Senasa, entre otros, pero fundamentalmente con el apoyo incondicional del productor se puede avanzar otro año con esta herramienta para liberar hacienda antes de la llegada del invierno”. “Esto tiene impacto directo porque quien vende ganado de sus campos tiene referencia de precios, cuestión que antes no existía, por lo cual el Gobernador Gustavo Valdés decidió continuar con esta metodología exitosa a través de los años”.

Explicó que para esta edición "Se recuperaron algunas plazas como Monte Caseros y eso permite que los productores recorran menos distancia para vender sus animales y se fortalezca la acción en esos departamentos". Asimismo indicó que "estuvimos acertados en la decisión de no realizar remates de emergencia, porque no se perdió hacienda y durante esos meses, los animales ganaron en kilos, que si se vendían en las épocas de lluvias, seguramente el valor sería inferior".

El Estado Provincial hace una inversión en gastos de comercialización, del flete, de los derechos de pista, de la comisión de la casa consignataria. Ese porcentaje que pone el Estado, más lo que obtiene el productor vendiendo por este camino, hace un 30 % más de ingresos para el pequeño productor.

Previo a cada remate se concreta un almuerzo de camaradería que se sirve para juntar a las autoridades, pequeños, medianos y grandes productores, para conocer la problemática e inquietudes y actuar en consecuencia. “Destacamos el rol social que tienen estas actividades en donde cada año se suman más familias para compartir todo el proceso previo al negocio de la compra y venta”.

Según se prevé en el cronograma, tras el puntapié en la Tierra del Paiubre, las jornadas camperas se desarrollarán semanalmente hasta fines del mes de mayo, cuando en Paso de los Libres se realice el último remate ganadero. “Sabemos que estamos sujetos a las condiciones y eso hace que se reprogramen algunas fechas, pero confiamos que será un excelente año en precio, mejora de la hacienda, somos una provincia ganadera por excelencia y con el aporte que hacemos como Gobierno acompañamos a los más chicos”.

Si bien el cronograma está confirmado, los primeros remates se desarrollarán en Mercedes (21/03), Santo Tomé (27/03), Sauce (28/03), Curuzú Cuatía (04/04).



El futuro de la ganadería se verá en ArgenCarne

Argentina se consolida en el sexto puesto del ranking mundial de exportadores de carne bovina, impulsada por un aumento del 77% en nuestras exportaciones teniendo a China y Rusia como principales destinos.

La demanda de exportación acumuló durante el 2018 el equivalente a 553 mil toneladas de res con hueso aportando una facturación de U$S 1.948 millones de dólares.

La recomposición del stock ganadero Total es de 53,9 millones de cabezas, alcanzando los 23,76 millones de vientres en producción, esto empieza a vislumbrar un escenario promisorio para el sector que debe afrontar una serie de desafíos importantes como cadena. La consolidación de una marca país en lo que hace a engorde de novillos pesados a campo, la mejora de los índices nacionales de eficiencia productiva y la verificación en el precio del ganado en pie, de todo este frente exportador que incentive al productor a la mejora constante, no nos olvidemos que los mercados se construyen con volumen y precio, donde el primer eslabón es el productor.

Desde CRA se encuentran organizando ArgenCarne, la exposición que hará foco en el producto Carne del 9 al 12 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de San Justo, provincia de Santa Fe.

Se trabajará en el producto final dentro de una cadena que genera una gran cantidad de trabajo a lo largo y ancho del país. Se realizarán blocktest y habrá visitas a establecimientos agropecuarios de la zona para conocer a fondo como son los sistemas de producción.

Dentro del marco de la misma habrá una ronda de negocios, participará toda la cadena de la carne y además, se trabajará acerca de las posibilidades de crecimiento en materia ganadera nacional.