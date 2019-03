Femicidios: dos jóvenes fueron baleadas

Dos jóvenes fueron asesinadas a balazos el domingo en la ciudad de Santa Fe y ayer en Paso de Indios, Chubut.

En el caso de la víctima santafesina, Diana Valenti de 26 años, detuvieron a su ex pareja. Una primera versión indicaba que dos hombres pasaron en moto por una esquina del barrio Guadalupe Oeste, donde estaba charlando con su ex novio y le dispararon. Pero con el correr de las horas el caso pasó a ser investigado como un posible femicidio.

Una de esas balas ingresó por la axila de la joven y fue letal. Murió a los pocos minutos en el Hospital Mira y López de la capital provincial. Hasta allí llegó en el auto particular de su ex pareja.

Tras algunos testimonios de testigos del hecho recogidos en la causa para esclarecer su muerte, la primera versión del ataque desde una moto comenzó a perder fuerzas. Y finalmente, como parte de la investigación, quedó detenido el hombre, ex pareja de Diana. Por otro lado, en Chubut, la víctima fue Andrea Mónica Tacumán, de 27 años. Su pareja, Luis Currumil, de 21, fue detenido luego de que su propio padrastro alertara a la Policía sobre el hecho. Según fuentes policiales, el acusado le habría confesado el femicidio. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el cuerpo de la víctima presentaba varias lesiones, además de fuertes golpes.

Según los investigadores, también habría resultado con al menos una herida de arma de fuego.