El flamante subsecretario de Seguridad afirmó que combatirá el narcomenudeo

El comisario general (R) Osvaldo de los Santos García fue designado subsecretario de Seguridad de la Provincia por medio del Decreto Nº 472, con fecha del 20 de marzo de 2019 y que lleva la firma del gobernador Gustavo Valdés y el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni.

En un acto que se desarrolló en el Patio Central del Ministerio de Seguridad, el jefe de la cartera, Juan José López Desimoni puso en funciones a quien hasta ayer se desempeñó como interventor del Servicio Penitenciario Provincial, Osvaldo de los Santos García.

“Esperamos que Osvaldo de los Santos García vuelque toda su experiencia. La tarea que le toca es absolutamente conocida por él y esperamos que aplique toda su capacidad en beneficio de poder alcanzar una mayor seguridad cada día”, remarcó el ministro López Desimoni.

En ese sentido, destacó la trayectoria del comisario general retirado y subrayó: “El gobernador Gustavo Valdés confía plenamente, como nosotros, en Osvaldo de los Santos García. Sé que va a aportar todo su conocimiento al servicio de la seguridad de la provincia de Corrientes”. Finalmente, le dio formalmente la bienvenida al equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad.

En declaraciones a la prensa De los Santos García manifestó que ampliará el gabinete de monitoreo de lo que es la seguridad vial, escolar, la seguridad en la lucha contra el narcomenudeo, la seguridad de las reservas naturales para que hayan policías capacitados en un organismo policial adecuado que controle todo lo que tiene que ver con los Esteros del Iberá y que tengan un conocimiento cabal de lo que es la flora y fauna de Corrientes.

También aseguró “vamos a chequear cómo se está trabajando, todo el personal tiene que estar unificado en el sistema de guardias, la parte operativa de chequear las denuncias del 911, tenemos un sistema que nos permite llamar a la gente damnificada y si no aparece la denuncia realizar las actuaciones de oficio notificando al fiscal y el juez”.

Asimismo agregó “esa tarea es indispensable, tenemos que ocupar esa herramienta fundamental que fue muy costosa, por eso estoy seguro que cuando el Gobernador visitó el 911 y lo encontró en un estado de dejadez como me dijo, eso hay que tomarlo de referencia para empezar a trabajar porque tiene que haber gente capacitada, si tiene que venir gente del interior vendrán a hacerse cargo de lo que corresponda y si se tiene que hacer una redistribución del penal de Capital al interior lo haremos con el jefe de la Policía”·

Al ser consultado sobre si tendrá mano dura para con los funcionarios de las fuerzas provinciales el nuevo subsecretario de Seguridad aclaró: “Vamos a apoyar a la fuerza, la sensación de liderazgo que uno tiene como policía lo tiene que volcar hacia el persona para que redoblen los esfuerzos para trabajar”. En tanto que afirmó “la atención en las comisarías es lo más importante, hablaremos con el jefe de la Policía para que dé la orden de que exista la recepción de denuncias en la comisarías después del horario de oficina para que estén atendiendo a la gente y no que se queden sentado esperando hasta que se les recepcione la denuncia, los ciudadanos no pueden esperar 4 o 5 horas”.