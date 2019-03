Con el regreso de Lionel Messi, Argentina se mide con Venezuela

El seleccionado de la Argentina, con el regreso de su capitán, Lionel Messi, quien no viste la casaca del equipo nacional hace 266 días, jugará hoy ante Venezuela en Madrid, España, un encuentro amistoso en su preparación para la Copa América a desarrollarse en Brasil desde el próximo 14 de junio.

El partido se jugará a las 17 en el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, donde Argentina fue goleado 6 a 1 por España el 27 de marzo de 2018, y será televisado por TyC Sports.

El retorno de Messi minimiza cualquier otro episodio que se registre en el entorno del equipo argentino en esta “fecha Fifa”. El crack rosarino vestirá la casaca argentina por 129ª ocasión y no lo hace desde la eliminación en los 8vos de final del Mundial de Rusia 2018, en la caída 4-3 ante Francia el 30 de junio pasado. El regreso del jugador del Barcelona hace que vuelva a cobrar fuerza la idea del “Messi y 10 más”, un concepto que plasmado en el campo de juego tiene como resultante una cadena de fracasos que no parece tener fin y que provoca que Argentina no gane un título oficial desde la Copa América de Ecuador en 1993.

Precisamente ese es el objetivo que persigue este ciclo a cargo del entrenador Lionel Scaloni, quien en principio llegó al puesto de conducción de manera provisoria y que luego fue ratificado por el presidente de AFA, Claudio Tapia, por lo menos hasta la culminación de la Copa América de Brasil.

Scaloni, con escasos pergaminos a la hora de justificar su llegada a un puesto de tamaña relevancia, en principio apunta a numerosas convocatorias, algunas impensadas como la de Domingo Blanco o Lisandro Martínez, ambos de Defensa y Justicia (el segundo será titular hoy), en este caso, dejando de lado a otros valores de la “vieja guardia”.