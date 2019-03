En Corrientes el empleo en negro trepó al 38%, la cifra más alta de los últimos 3 años

El 38,7 por ciento de los asalariados no perciben descuentos jubilatorios en el aglomerado urbano Corrientes, según datos publicados esta semana por el Indec. La cifra es la más alta registrada en los últimos tres años.

Al menos cuatro de cada diez empleados en la ciudad conforma el mercado laboral informal. Se trata de un número preocupante, ya que en tan sólo un trimestre, el indicador aumentó 3,1 puntos. Los datos se corresponden con el último trimestre del 2018. Representan una variación significativa si se relaciona con el 35,6 por ciento observado en el tercer trimestre del año pasado.

La información pertenece al documento que revela las tasas e indicadores socioeconómicos del mercado de trabajo, que publicó el Indec este jueves. También reveló que la desocupación creció 1,2 por ciento, ubicando a Corrientes por encima de la media regional.

Debido a que las publicaciones se han discontinuado, por el momento, sólo es posible establecer que este 38,7 por ciento de empleo en negro en Corrientes es el indicador más alto de los últimos tres años. En el primero y en el segundo trimestre del 2018, el empleo en negro en la ciudad era de 36,1 puntos.

En términos interanuales, el aumento del trabajo informal en la ciudad también fue elevado. En el cuarto trimestre del 2017, el empleo en negro se posicionó en 35,6 por ciento. Esto también representa un incremento de 3,1 puntos.

Si bien los números no bajaron del 30 por ciento en Corrientes, la tendencia era que asome a esta cifra, y no al 40 por ciento. Por ejemplo, durante el tercer trimestre del 2017, el 34,4 por ciento de los asalariados del aglomerado urbano local no contaban con descuentos jubilatorios.

Los números de Corrientes, en tanto, superan la media regional, la cual se posiciona en 36,1 puntos. Es, además, la más alta del Nordeste. Las estadísticas son preocupantes, porque esto implica que los trabajadores no acceden a un piso de seguridad social, como ART, obra social y descuentos jubilatorios.