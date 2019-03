Regatas busca regularidad frente a Argentino de Junín

La continuidad para Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol se dará esta noche cuando, desde las 21.30, reciba a Argentino de Junín en el estadio José Jorge Contte de la capital provincial. El cotejo, el número 26 para el Fantasma en la presente temporada donde acumula 15 triunfos y 10 derrotas, será arbitrado por Daniel Rodrigo, Javier Mendoza y Leonardo Barotto.

El equipo que conduce Lucas Victoriano llega a este compromiso después de dos triunfos, contra Gimnasia en Comodoro Rivadavia y frente a Peñarol en Corrientes. Esos juegos tuvieron un factor común, la irregularidad en la producción de Regatas. A pobres desempeñeos le sucedieron fuertes reacciones para llegar a las victorias.

“La concentración viene de nosotros, a veces el entrenador nos dice que tenemos que jugar más duro, que tenemos que pasar la pelota, que juguemos más como equipo, y nosotros a veces pensamos en uno para uno”, sentenció Adonys Henriquez, integrante del plantel regatense.

El jugador de 24 años, que nació en los Estados Unidos de Norteamérica y después obtuvo la nacionalidad dominicana, fue importante en el goleo de Regatas en los últimos juegos: 29 puntos contra Gimnasia y 15 frente a Argentino.

“Nuestro técnico sabe lo que está haciendo. Me pone en la posición para tirar y para jugar en equipo, a veces me dice que tengo que tirar más y así me estoy sintiendo muy bien”, señaló en referencia a la confianza que le da el cuerpo técnico.

“Paolo (Quinteros) a veces toma las responsabilidades para terminar los juegos, pero él se fue (doble técnica), y el coach me dijo “yo quiero que tú tires la pelota”, y yo hago lo que me dicen”, finalizó Henriquez.

Argentino (6-18) es uno de los equipos que lucha por dejar los últimos lugares en la tabla de posiciones. La gira por el NEA la comenzó el pasado jueves cuando se presentó en Formosa y perdió contra La Unión 79 a 67.

En el equipo que conduce Matías Huarte se destacaron Guido Mariani (17 puntos), Juan Cangelosi (15) y Arkeem Joseph (13).

Regatas y Argentino jugaron casi en el inicio de la presente temporada de Liga Nacional, el pasado 10 de diciembre de 2018, en Junín con triunfo del equipo correntino 99 a 86 (20 puntos de Javier Saiz).