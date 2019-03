Taragüy visita a Aguará y Aranduroga recibe a Regatas

La tercera fecha del torneo Regional NEA de rugby se pondrá en marcha esta tarde con la disputa de tres encuentros, donde estarán presentes dos equipos correntinos. Taragüy se trasladará a Formosa para medirse con Aguará, mientras que Aranduroga será local de Regatas Resistencia.

Además, hoy también se medirán Sixty y Curne, mientras que para mañana quedará el choque entre Capri y San Patricio. Todos los partidos de primera división darán inicio a las 16.15.

Uno de los líderes e invictos de la competencia, Taragüy (8 puntos) visitará a Aguará que todavía no pudo sumar punto alguno en las dos fechas iniciales.

Por su parte, Aranduroga (2) intentará conseguir su primer triunfo del certamen contra Regatas (4) que viene de derrotar a Capri.

El equipo cebra mostró aceptables rendimientos contra Curne y Taragüy (derrotas con bonus), sin embargo, careció de poder de definición.

El otro puntero de la competencia, Curne (8) visitará a Sixty (6). Los dos equipos llegan a este compromiso sin ser vencidos, claro que el conjunto local acumula un empate en su último juego contra San Patricio.

Durante este fin de semana comenzarán la disputa de las categorías Ascenso (B) y Desarrollo (C ) del torneo Regional NEA. Jugarán por grupos en la primera fase. De allí saldrán los semifinalistas.

No habrá ascensos directos. Los dos primeros de la B disputarán la Permanencia con los seis últimos de la A, mientras que los siete últimos de la B jugarán la misma instancia con los primeros de la C.

En la divisional B, Corrientes estará representada por Pay Ubre de Mercedes, mientras que en la C estarán Ñandubay de Curuzú Cuatiá y Goya Rugby Club.