"Nito" Artaza busca conformar una nueva alternativa para las elecciones provincial

El próximo 2 de junio se desarrollarán en Corrientes las elecciones legislativas de medio término. Ese día se conocerán los nombres que renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados, 5 en la de Senadores y centenares de concejales en la mayoría de las ciudades.

Es por ello que el ex senador nacional Eugenio "Nito" Artaza de la mano de su partido Cambio Popular ya se encuentra trabajando en la conformación de un nuevo frente político para competir ese día. "Me hubiera gustado que conformemos el mismo frente opositor que teníamos en 2017, estamos haciendo esfuerzos para eso pero resulta un poco difícil", dijo en referencia a las discusiones dentro del Partido Justicialista, aunque celebró el acompañamiento de Libres del Sur.

"Tenemos un compromiso con los 90 mil votos que sacamos en 2017, en Capital terminamos segundos", comentó agregando que posiblemente encabece la lista de senadores provinciales. "O si no va a haber una mayoría calificada que no es lo más saludable para la democracia", dijo Artaza.

El objetivo de Cambio Popular para el 2 de junio es fortalecer su presencia legislativa, ya que actualmente cuenta con un solo diputado, Diego Pellegrini. "Vamos a tener listas en toda la provincia", manifestó Artaza.

"Tenemos la responsabilidad de crear un equilibrio, nuestra perspectiva es tener un bloque más numeroso para plantear nuestras ideas, lograr una tarifa diferencial de la energía, reclamar por el gas natural, avanzar en la industrialización de la provincia, ampliar el conocimiento con la instalación de una nueva universidad nacional en la zona centro sur, insistir en la promoción industrial, plantear a los Gobiernos Nacionales nuestras asimetrías", repasó el ex candidato a vicegobernador.

Respecto de la marcha del Gobierno de Mauricio Macri, se expresó en muy duros términos. "Ahora nos controla el FMI, resulta insólito que tan mansamente aceptemos que nos digan la política económica a seguir y que no tengamos un proyecto nacional", dijo. "Corrientes debe revelarse pero en el buen sentido, de hacerle saber lo irresuelto de lo que pasa en el Nordeste", aseveró.

"Hoy vemos que fue un error alinearse, como ya estábamos en Cambiemos no tuvimos grandes beneficios, ni mucha obra pública, ni una ley de promoción industrial", manifestó Artaza. "ECO no nos ha traído soluciones, alguien tiene que hacerse responsable de este alineamiento que no resultó conveniente para Corrientes, ECO le debe una explicación al correntino común", finalizó.