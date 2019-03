Boca Unidos subcampeón en Chaco

Una gran campaña le permitió a Boca Unidos quedarse con el subcampeonato en el Campeonato Regional de Clubes D en el NEA Damas y de esta forma consiguió un ascenso a la divisional C para la Asociación Correntina de Hockey.

Durante el certamen que se disputó en Resistencia, del jueves 21 hasta ayer, las chicas del equipo correntino ganaron 3 cotejos, empataron uno y perdieron solamente en la final frente a Capri de Misiones por 2 a 0. Los dos clubes lograron una plaza en la categoría inmediata superior para sus respectivas asociaciones.

En la fase de grupos, Boca Unidos empató (1-1) con Capri en el debut y después venció a San Fernando (Chaco) 1 a 0 y a Quilmes (Corrientes) 3 a 1. Mientras que en la semifinal, superó a Sarmiento (Chaco) 1 a 0.

El plantel correntino, conducido técnicamente por Luis Cerrutti, estuvo compuesto por: Fernanda Caballero, Analía Méndez, Araceli Ortíz, Ximena Ramírez, Aida Leiz, Fernanda Robledo, Roxana Arce, Ayelén Paniagua, Gabriela Portocala, Georgina Morales Esquivel y Agostina Portocala.

La lista se completó con: María Cabral, Cinthia Portocala, Natalia Martemucci, Agustina Poeti, Jazmín Soliz Morales, Victoria Recalde, Dianna Sandoval Acosta, Milagros de los Angeles Valenzuela y Maira González.

En la misma categoría jugaron Quilmes, finalizó en el sexto lugar, y Corrientes Hockey, quedó último y por lo tanto la Asociación Correntina perdió una plaza para el 2020.

Regional C

La ciudad de Resistencia se disputó en forma paralela el Campeonato Regional de Clubes C del NEA Damas. El único representante de Corrientes, Jaguareté quedó en el séptimo lugar y por lo tanto perdió la categoría junto con Paraná Rowing, a quien superó en la última jornada 3 a 1 con goles de Virginia Paine, Giovana Aguiar y María Fernanda Sotelo Chaparro.

En este certamen, se quedó con el título Regatas Resistencia que en la final superó a Curne 4 a 0.

De acuerdo a los regionales que ya finalizaron, la Asociación Correntina tendrá el próximo año un equipo en la categoría C, dos en la D y 3 en la E.