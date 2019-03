Argentina tendrá el primer Plan Nacional para la Conservación de Primates

Las cinco especies de primates que viven en la Argentina están en riesgo de extinción y ahora tienen una estrategia para asegurar su supervivencia.

El mono aullador rojo (Alouatta guariba clamitans) es el más comprometido y se considera en peligro crítico, mientras que el carayá (Alouatta caraya), el mirikiná (Aotus azarae), el caí negro (Sapajus nigritus) y el caí de las yungas (Sapajus cay), se encuentran en estado vulnerable.

Agentes públicos, investigadores y representantes de ONGs consolidaron el primer Plan de Conservación de Primates de la Argentina en un taller participativo realizado en la ciudad de Corrientes entre los días 19 y 23 de marzo.

Representantes de las provincias donde viven los primates participación del armado del Plan y tienen un rol fundamental en su implementación. Durante el taller se consensuaron 7 objetivos específicos y 32 acciones para revertir las amenazas de los primates. Las principales amenazas a las que se enfrentan estos animales son la destrucción de su hábitat debido al cambio en el uso de la tierra, el

comercio ilegal y el resurgimiento de la fiebre amarilla, entre otras enfermedades. Martin Kowalewski es investigador del CONICET y director de la Estación Biológica de Corrientes y tuvo la tarea de coordinar y facilitar el Taller junto a Silvana Peker de la Dirección Nacional de Biodiversidad (SAyDS).

Leandro Jerusalinsky es Coordinador del Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros y brindó apoyo a la Argentina como facilitador y coordinador del Taller.

El plan diseñado para Argentina sigue los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

El taller fue declarado de interés por la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes.

Recibió apoyo economico de Global Wildlife Conservation’s Primate Action Fund, Margot Marsh Biodiversity Foundation, The Council on Latin American and Iberian Studies at Yale's MacMillan Center y Fundación ECO.

Fue auspiciado por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), Sociedad Latinoamericana de Primatología (SLAPrim), Primate Specialist Group PSG- IUCN, Fundación ECO, Fundación Azara, Instituto Jane Goodall, y la Asociación Argentina de Primatología y la Estación Biológica Corrientes (EBCO-CONICET).