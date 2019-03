Según Peña, el país está "sobre tierra más firme que en 2015"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, le reclamó a la oposición colaboración legislativa para llegar a cabo las reformas estructurales que lleva adelante el Gobierno nacional y, en parafraseando a Mauricio Macri, aseguró que "podemos afirmar con claridad que hoy estamos sobre tierra más firme" que en 2015.

"La buena noticia es que, esta vez, estamos saliendo de la crisis resolviendo los problemas estructurales, yendo al fondo de la cuestión", sentenció Peña durante el informe sobre la marcha del Gobierno que ofrece esta tarde ante el Senado.El discurso de Peña fue recibido con escepticismo desde la oposición, sobre todo la particular visión optimista del funcionario.

"La realidad que usted nos pinta no se condice con la realidad real", le salió al cruce Mario país (PJ-Chubut), el primer senador en intervenir tras la exposición del ministro coordinador. "Usted hace gala de avances concretos y uno no sólo no nota avances concretos, sino que hay un deterioro de la calidad de vida de los argentinos", agregó el chubutense.

En su extensa exposición, Peña realizó un detallado racconto de los logros del Gobierno, mencionado la ampliación de la cobertura de jubilaciones y de planes sociales, en materia de infraestructura y los números positivos de la balanza comercial, entre otros ítems, cifras que no sólo comparó con la gestión kirchnerista sino también a lo largo de la historia argentina.

En ese sentido, aseguró que sin contar el período de la hiperinflación el promedio de inflación de los últimos 80 años es superior al 60% anual y que desde 1800 "sólo siete países han tenido más inflación" que la Argentina.

No obstante, no dejó de hacer hincapié en la herencia recibida. Recordó la falta de datos del Indec, el cepo cambiario y el aislamiento comercial con los países desarrollados que se registró durante los gobiernos krichneristas.

"Si nos comparamos a dónde estábamos cuando llegamos a dónde estamos hoy, podemos afirmar con claridad que estamos sobre tierra más firme", aseguró, parafraseando a Macri, cuando afirmó el pasado 1 de marzo que el país estaba mejor que cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo.

La Nación