El defensor de Stornelli apeló la declaración de rebeldía del fiscal

El abogado del fiscal federal Carlos Stornelli, Roberto Ribas, confirmó hoy que presentó la apelación a la declaración de '"en rebeldía" de su defendido, y reafirmó que la decisión de no comparecer ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, fue la correcta porque "no estaban dadas las garantías" para el representante del Ministerio Público.



"Podrá resolverse por sí o por no. Si es en forma negativa, recurriremos a los tribunales superiores", añadió el letrado, desde Dolores, en referencia a la Cámara de Mar del Plata, en declaraciones a la prensa.



Más temprano, esta mañana, en un breve diálogo mantenido con FM La Patriada, Ribas insistió en que la decisión de Stornelli fue correcta "porque no estaban dadas las garantías" ya que el juez Ramos Padilla "sigue insistiendo en quedarse con la causa que corresponde a Buenos Aires".



"Cuando le pedimos la incompetencia hace más de un mes, él no lo resolvió, ni por sí, ni por no, y eso es lo que nos molesta", afirmó el abogado.