Valdés entregó equipamiento a emprendedores en Paso de los Libres

El Salón de Usos Múltiples (SUM) de Desarrollo Social del barrio Estación de Paso de los Libres fue escenario este jueves de la entrega de equipamientos, para el cumplimiento de sus actividades a cuatro emprendedores, seleccionados por el Ministerio de Industria, en el marco del Programa Emprendedores Somos Todos. El acto fue encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, quien estuvo acompañado por el ministro de Industria, Raúl Schiavi, el titular de la cartera de Seguridad, Juan José López Desimoni, y demás funcionarios de distintas áreas de Gobierno, y numerosos emprendedores.

El Mandatario destacó la calidad de las personas que merecieron el acceso a los equipos, sosteniendo “la provincia necesita de personas como estas, con ese compromiso, con la responsabilidad como las que exhiben, para mediante el esfuerzo sacar adelante a sus familias”. Cada emprendedor que recibió el beneficio de los equipos, expuso una historia de vida de esfuerzo y sacrificio que los ha hecho evolucionar.

Teresita de Jesús Kohmann, Laura Patricia Benítez, Antonio Ramón Danuzzo, y Hermelinda Altamirano, quienes se dedican a la producción gastronómica y producción de panificados, y que recibieron, entre otros elementos de acuerdo a sus actividades y los proyectos aprobados, sobadora, amasadora, horno eléctrico, carlitera y planchas de hierro, entre otros elementos.

Valdés indicó que “es una gran satisfacción poder aportar desde el Estado para que mejoren, y avancen merced a sus emprendimientos, a sus esfuerzos personales y familiares, acá se nota que hay compromiso, hay una decisión de trabajar y de crear alternativas, para sustentar las necesidades y hasta mejorar la calidad de vida de sus familias”.

Agregando: “personas como estas necesita nuestra provincia, que tienen todas las ganas de mejorar de progresar, merced al esfuerzo, al trabajo al sacrificio. Sin dudas que para el estado no es importante el costo de estos equipos, para por el contrario es fundamental para cada uno de estos emprendedores, que quieren mejoras su producción, diversificar, y progresar, por eso es un orgullo poder generar este aporte. La historia de vida de cada uno nos tiene que hacer reflexionar, que no hay que bajar los brazos, que de manera conjunta con la familia, el estado, con la solidaridad de los diferentes sectores, se pueden cumplir las metas, sobre todo cuando se expresa el compromiso y la voluntad que muestra los que comparten este. Por eso les digo sigan adelante, no bajen los brazos, que siempre con esfuerzo, se puede lograr estar cada día mejor”.