El dólar quedó a un paso de los $45 y marcó un nuevo récord

El dólar minorista avanzó ayer 2,86% y cerró en $44,923 promedio mientras que el dólar mayorista subió 2,88% para finalizar en $43,87, para alcanzar un nuevo máximo histórico.

Una devaluación generalizada de las monedas emergentes, sumado al contexto local, fueron las razones que argumentaron los especialistas de mercado para explicar la suba.

La suba del dólar se produjo en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (Bcra) convalidó una suba de tasas de Leliq de 83 puntos básicos que finalizó en 67,758% promedio para un total adjudicado de $201.445 millones. Con este resultado de la licitación se generó una expansión de liquidez de $8.677 millones.

Con este valor la divisa se acercó al promedio de la zona de no intervención fijada por el Banco Central que ayer operó entre un piso de $39,289 y un techo de $50,844. Así la curva del dólar volvió a establecerse en valores que no presentaba desde principios de octubre cuando se estableció el nuevo esquema de política monetaria.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que el derrape de las monedas regionales “se alineó hoy con los factores locales para generar una fuerte suba del dólar”. La jornada se caracterizó por “nuevos máximos históricos del dólar en el segmento mayorista, en una rueda que tuvo otra vez a la demanda como principal protagonista”, detalló Quintana.

El analista de PR Corredores de Cambio explicó que el incremento en la cotización de la divisa también se debió a que hubo un principio de compensación y cierre de posiciones que vencen el viernes próximo “que alimentaron la corriente compradora y presionaron sobre los precios del contado”.

Quintana resaltó además que el monto negociado en la rueda, que alcanzó casi los USD 852 millones, “es el más alto del mes”.

En tanto, el analista financiero Christian Buteler, afirmó que “el contexto externo y cierre de posiciones por fin de mes es la excusa de hoy. Pero el dólar no subió nada más que hoy a lo que le sumamos que se operó hoy el mayor volumen del mes”.