Ganaron Curupay y Cambá Cuá, que se mantienen como punteros

n Se completó la tercera fecha del torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, que con los resultados de ayer tiene a Curupay y Cambá Cuá como punteros, junto a Boca Unidos, que ya jugó durante el fin de semana.

En la tarde de ayer, Curupay venció por 2 a 0 a Libertad y, por su parte, Cambá Cuá se impuso por 1 a 0 sobre San Marcos.

El “Maderero” se impuso sobre Libertad en la cancha del “Decano”, con un gol convertido en cada período: a los 29 minutos del primer tiempo el “Chacarero” César Molina estampó el 1 a 0; ya en la segunda mitad, el otro atacante, Nicolás Segovia, selló el resultado final con una conquista a los 39 minutos.

En cuanto al “Rojo”, tuvo que trabajar bastante para lograr quebrar la resistencia de San Marcos, que por poco consigue su primer punto en el torneo. Pero a los 38 minutos del segundo tiempo Francisco Centurión desbordó por la banda derecha y conectó para Gerardo Villada, quien con un pase extra habilitó al “Chavo” Sosa, y éste con golpe de cabeza definió en área chica para el 1 a 0 final.

A primer turno, en cancha de Huracán Corrientes hubo reparto de puntos entre el dueño de casa y Ferroviario, que empataron 2 a 2. El “Azulgrana” tomó una rápida doble ventaja con goles de Lisandro Maciel y Luis Ortíz a los 5 y 8 minutos del primer tiempo. En la segunda parte, y pese a sufrir la expulsión de Facundo Escalante, el “Verdolaga” logró la igualdad con goles de Juan Romero y Mauro Estepa a los 14 y 16 minutos.

Finalmente, también en el primer turno de ayer, Lipton venció a Deportivo Mandiyú por 4 a 2 en el estadio de Libertad. En la primera mitad, Julián Silva adelantó al “Albo”, pero en el complemento Mariano González estampó cuatro goles para el “Azul”; Ariel Blanco anotó el decorativo descuento final del “Algodonero”.

Programación

En su sesión semanal del martes por la noche, la Mesa Directiva de la Liga Correntina de Fútbol confirmó la programación de partidos de la cuarta fecha de la Primera A y la tercera jornada de la División B.

La grilla de partidos indica lo siguiente:

Sábado 30

Cancha de Huracán Corrientes: 14.30 San Marcos vs. Lipton (1ª A); 16.30 San Jorge vs. Deportivo Mandiyú (1ª A).

Cancha de Sportivo Corrientes: 14.30 Villa Raquel vs. Sportivo Corrientes (1ª B); 16.30 Curupay vs. Mburucuyá (1ª A).

Cancha de Lipton: 14.30 Barrio Quilmes vs. Independiente (1ª B); 16.30 Invico vs. Rivadavia (1ª A).

Cancha de Boca Unidos: 16.30 Boca Unidos vs. Libertad (1ª A).

Cancha de San Luis del Palmar: 16.00 Juventud Naciente vs. Yaguareté (1ª B).

Domingo 31

Cancha de Alvear: 14.30 Dr. Montaña vs. Soberanía (1ª B); 16.30 Alumni vs. Robinson (1ª B).

Cancha de Sportivo Corrientes: 14.30 Sacachispas vs. Alvear (1ª B); 16.30 Talleres vs. Defensores de Torino (1ª B).

Miércoles 3 de abril

Cancha de Huracán Corrientes: 14.30 Quilmes vs. Ferroviario (1ª A); 16.30 Huracán Corrientes vs. Cambá Cuá (1ª A).