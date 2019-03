Sin Carniello: el jugador de Boca Unidos no llegará para el domingo

El experimentado defensor de Boca Unidos, Oscar Carniello, finalmente no será de la partida en el encuentro que su equipo jugará el fin de semana frente a Desamparados de San Juan, por la segunda fase de la Reválida del torneo Federal A.

Luego de recuperarse de una molesta lumbalgia que lo dejó afuera por un par de juegos, el rafaelino se retiró de la práctica de fútbol del sábado con una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha.

Para descartarlo del partido del domingo se tuvo en cuenta que el jugador no entrenó aún con sus compañeros en la semana, además de que se prefiere no arriesgarlo para que pueda llegar a estar disponible para la revancha ante los sanjuaninos, donde se definirá la continuidad del Aurirrojo en el certamen.

Esta tarde en el campo de juego principal del predio Leoncio Benítez, se realizará la práctica formal de fútbol, oportunidad en la que el técnico, Carlos Mayor, probará el equipo que tiene en mente para jugar el encuentro de ida ante el Víbora.

Con Carniello afuera, aumentan las chances de Ariel Morales de integrar la defensa. El correntino viene de retirarse lesionado del partido ante Huracán Las Heras, en Mendoza, con una molestia en la rodilla, pero el lunes volvió a entrenar normalmente.

El que volverá con seguridad al equipo será el capitán, Leonardo Baroni, quien luego de cumplir con una sanción, perdió el puesto con Alejandro Leani, que se encuentra suspendido por acumulación de amonestaciones.

En tanto que en la delantera, Mayor deberá decidir entre Nicolás Ledesma y Antonio Medina para ver quién acompaña a Cristian Núñez.

El partido del domingo se jugará desde las 19 en cancha de Boca Unidos y será arbitrado por una terna chaqueña encabezada por Guillermo González.