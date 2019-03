Trump anunció que la semana próxima cierra la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó hoy que cerrará "total o parcialmente" la frontera con México la próxima semana si las autoridades mexicanas no detienen "inmediatamente" y por completo el flujo de inmigrantes ilegales, y renovó sus críticas a los demócratas por no respaldar sus políticas para el área.



México reaccionó de inmediato, a través de su presidente, Andrés López Obrador, quien aseguró que no se va a “engancha” en una pelea con Trump, y de su canciller, Marcelo Ebrad, que subrayó que el país no actúa “en base a amenazas”.



"Los demócratas nos han dejado con las leyes de inmigración más débiles del mundo entero. Las de México son las más restrictivas, y ganan más de 100.000 millones al año a costa de Estados Unidos", escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

El mandatario volvió a relacionar la inmigración con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN), modificado el año pasado sin grandes variaciones, y que según él, es un pacto en el que su país pierde en la balanza comercial.