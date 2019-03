Plan Costero: piden la preservación de los espacios públicos

El Plan Costero y la propuesta tanto de desarrollo inmobiliario privado como la generación de espacios verdes en predios estatales provocaron opiniones cruzadas en la sociedad -tanto de apoyo como de oposición-. Asimismo, con los resultados del Concurso Nacional de Ideas, desde distintos sectores y colectivos sociales manifestaron la necesidad de preservar los lugares destinados al uso público. En este sentido, uno de los equipos de arquitectas, que obtuvo el tercer lugar, destacó que el plan impulsado por la Comuna junto con la Provincia y la Nación no debe ser exclusivo ni generar un mayor colapso en la trama urbana antigua y consolidada, y recomendaron que los terrenos como los de la penitenciaría, el puerto y el ex Regimiento 9 deben ser destinados al servicio de la comunidad capitalina.

Vale recordar que anteriormente colectivos conformados por profesionales locales, especialistas en arquitectura, concejales y miembros de organizaciones de la sociedad civil realizaron encuentros participativos de intercambios de ideas donde generaron un proyecto comunitario y alternativo de Plan Costero haciendo hincapié en el uso comunitario de los espacios recuperados por encima de los emprendimientos inmobiliarios en la ribera capitalina.

El grupo de arquitectas conformado por Laura Alcalá, Julieta Repetto, Silvina López y Lorena Sánchez -quienes obtuvieron el tercer lugar en el Concurso Nacional de Ideas para el Plan Costero- manifestaron que participaron por considerar el evento como “una oportunidad para plantear alternativas a una forma de desarrollo que corre el riesgo de constituirse en excluyente y exclusiva”. “Nos sentimos comprometidas y en la obligación de demostrar que es posible introducir cambios y mejoras en la ciudad respetuosas de su patrimonio histórico y cultural, y sobre todo de su patrimonio inmobiliario. Los predios del puerto, del ejército y la penitenciaría son de dominio del Estado y su cambio de uso debe tener una clara vocación de servicio a la ciudad no al negocio puramente especulativo”, manifestaron las profesionales.

“El devenir y el desarrollo de la ciudad, así como las decisiones tomadas en otras esferas del Estado Provincial y Nacional, plantean el desafío de reconvertir predios que hasta ahora tuvieron funciones específicas y fueron recintos de uso restringido para la población en espacios para otro tipo de funciones y aprovechamiento para la ciudad”, expresaron desde el estudio.

A su vez, las profesionales de la arquitectura manifestaron la necesidad de que el Plan Costero tienda a la protección y preservación del paisaje y del uso del espacio público, como también de la costanera en su carácter de lugar identitario de la ciudad, más allá de la modificación de la Ordenanza Nº 6635/18 que permitirá el desarrollo inmobiliario con edificios de hasta 35 pisos en la ribera capitalina.