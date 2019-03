Se viene una suba del 10% en el gas, pero descartan cambios en la garrafa social

El Gobierno nacional autorizó una nueva suba en la tarifa de gas, con un incremento total del 29% que se aplicará en forma progresiva y en tres tramos: un 10% en abril, un 9% en mayo y un 10% en junio. En este contexto, se consultó a algunas distribuidoras de garrafas que afirmaron que se preparan para una próxima suba en el mes entrante, pero desconocen los nuevos montos.

“Sabemos que en abril tendremos nuevos precios, estimamos que será de un 10% como se anunció, pero en números concretos todavía no nos informaron”, expresó uno de los vendedores a El Litoral. Con el incremento, la garrafa de 10 kilos podría pasar de costar $400 a $440 en los kioscos, en tanto que con delivery incluido el aumento podría llegar a ser de $550.

De todas maneras, desde otra distribuidora señalaron que la suba impactará sólo en las garrafas de 45 kilos y afirmaron que notaron una mayor demanda en las últimas semanas. “Siempre que se anuncian aumentos tenemos más ventas, pero todavía estamos esperando más definiciones”, aseguró Daniel desde un negocio del rubro. En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que hasta la fecha no recibieron información de cambios en los precios y el tubo de 10 kilos continuará costando $300.

“Seguimos con los operativos de venta de la garrafa social y no tendremos modificación en los costos de nuestra garrafa”, expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, Andrea Giotta.

En esta línea, continuando con el cronograma, en medio de los operativos que organiza el Municipio, la garrafa social a $300 se podrá conseguir hoy en el barrio San Antonio Este, más precisamente en calles Ex Vía y Loreto.

Del mismo modo, en el interior, el operativo que brinda accesibilidad a la garrafa social se realizará hoy en Pujol desde las 9 hasta las 10 y en Mocoretá desde las 11 hasta las 13, según informaron desde Desarrollo Social.