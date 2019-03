“Quizás una mano negra pretende quedarse con el juzgado de Soto Dávila, por la oficina electoral”

A poco más de dos meses de haber sido procesado por un magistrado porteño, Carlos Soto Dávila activó el segundo capítulo de la defensa que lleva adelante con el abogado Gonzalo Díaz Cantón para derrumbar las acusaciones sobre ocho supuestos hechos a partir de los cuales vinculan con narcotraficantes al ex juez federal de Corrientes.

La Sala Nº 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal es el tribunal donde se tramitan ahora los recursos con los que Soto Dávila busca demostrar, principalmente, que el plexo judicial elaborado en su contra es la siembra de un terreno abonado con inconsistencias por la falta de pruebas. Su abogado lo resume con una sentencia enfática:

—“Deberían pedirle perdón”.

—En los papeles, Díaz Cantón elaboró un recurso de apelación que supera las 40 páginas y un memorial de igual cantidad de fojas, en los que recupera los argumentos jurídicos con los que pretende demostrar a los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi que por el contrario a lo que lo acusa el juez Sergio Torres, Soto Dávila puso contra la ley a los contrabandistas de droga.

En el diálogo, el abogado no esquiva la bruma política y mediática que tapizó el caso.

En una entrevista con El Litoral, el defensor de Soto Dávila sostuvo que ante circunstancias distintas, especialmente las que hicieron pública y notoria la causa, “esto no hubiera llegado ni siquiera a indagatoria”.

—¿Cuál es el eje sobre el que gira la estrategia defensiva de Carlos Soto Dávila?

—Hablamos de que no hay consistencias en ninguna de las ocho imputaciones, como el hecho de que en algunos casos las resoluciones del juez no fueron confirmadas ni apeladas en otra instancia. Y se segmentaron pruebas, como sostener que eran coimas los montos de algunas cauciones.

—Visto así, ¿qué dimensión adquiere este hecho, es inédito?

—No es un hecho inédito porque estas cosas pasan. Hay buenos y malos jueces, pero muchas veces nos quedamos fuera de juego por abogados y jueces que “venden” resultados ilícitamente. A Soto Dávila deberían pedirle perdón, porque no hay un hecho, visto de forma objetiva, que indique su culpabilidad ya que ni siquiera tenía conocimiento de que en torno a los casos que se tramitaban en su juzgado hubo abogados que salían a vender resultados a sus clientes. Si estuviéramos ante circunstancias distintas esto no hubiera llegado ni a indagatoria.

—A poco de que las denuncias contra Soto Dávila tomaran ritmo en el Consejo de la Magistratura usted mencionó en la prensa que hubo razones políticas para despojar de su cargo al magistrado ¿A quién o a quiénes se refería?

—Se que alguien pidió a nivel Consejo de la Magistratura por ese cargo y hubo alguien que motorizó ese pedido, por lo que claramente le bajaron el pulgar y el doctor Soto Dávila razonablemente sostuvo que no se iba a someter a ese escarnio. Como se dice, “estaba nominado” ya que es un hombre grande que no está en el juego de la política, con lo cual le arruinaron la vida. Estoy convencido de que es una injusticia.

—¿El lugar del país y los fueros en los que ejercía la magistratura fueron una motivación?

—Se trata de un juzgado con ocho secretarías, con jurisdicción en una provincia con enorme cantidad de kilómetros de frontera con Paraguay, es decir, una zona sensible, de gran conflictividad que es un colador para la droga y en la que deberían actuar otros juzgados y unidades especializadas.

Además, es de una gran conflictividad a la que se suman abogados inescrupulosos: ya han matado a uno (Ernesto “Tito” González) por no cumplir con los resultados que vendía. Y así hay quienes, si les cobraron a sus clientes por esos resultados, no les cumplieron a nadie. Y si vendieron estructuras judiciales para ese fin, estas no beneficiaron a nadie, si hasta hay evidencias de que se pautó darle un susto al juez.

Defensa

El procesamiento de Soto Dávila fue firmado el 21 de diciembre por el juez en lo Criminal y Correccional 12 de Buenos Aires, Sergio Torres, quien en la misma resolución incluyó a los secretarios penales del estrado de la calle 25 de Mayo Pablo Molina y Federico Grau. Como también el ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone y los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Gimenez, su mano derecha, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Omar Antonio Serial, que sumó así su segundo caso por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.

El rol que cumplía Soto Dávila como juez electoral de la provincia es una de las claves en las que basa Díaz Cantón basa un planteo. Por lo que estrechó dudas sobre “una mano negra que pretenda quedarse con el juzgado de mi asistido que también cuenta con una políticamente preciada Secretaría Electoral”, según indica el memorial al que tuvo acceso El Litoral.

En el escrito se pregunta también “¿Cómo puede dársele tamaña entidad para procesar con prisión preventiva a un juez de la Nación con escuchas de abogados sacapresos que engañaban fácilmente a sus clientes para cobrarles exiguas sumas de dinero a narcos de poca monta? ¿Qué se esconde atrás de toda esta trama?”.

Es que de acuerdo con la reconstrucción hecha a partir de pruebas colectadas en el transcurso de las investigaciones, el patrocinante del ex magistrado indica que los abogados por lo general un día después de dictadas las resoluciones judiciales llamaban por teléfono a los jefes de sus defendidos -narcotraficantes- con el propósito de reclamarles pagos para agilizar, esas mismas medidas que ya habían sido emitidas.

“En un claro despropósito, se procesa al Dr. Soto Dávila por haber pactado el pago de la suma de 280.000 pesos con ‘Morenita’ Marín a cambio de beneficios procesales -(no se alcanza a entender qué beneficios ya que jamás los hubo), y entre ellos la libertad- para su cónyuge Lourdes Alegre, dado que se encontraba detenida en el marco de la causa 2.983/2015, acontecimiento que como hemos dicho, jamás ocurrió”, fundamentó Díaz Cantón.

La referencia a Lourdes Alegre es la más extensa en la argumentación que hace el defensor del ex magistrado, explicando que, incluso hasta cuando Marín fue atrapado por la Gendarmería (el 12 de octubre del año pasado en Itatí), la mujer cumplía prisión domiciliaria.

En ese tramo del memorial, Díaz Cantón pone de manifiesto conversaciones captadas a “Morenita” Marín hablando de su pareja, en las cuales el contrabandista refiere que “el problemas es que Soto Dávila no la quiere soltar porque es un delincuente y maneja todo”, porque “tiene miedo” y que “cuida su trabajo”.

“Esto no hace más que evidenciar que mi asistido jamás accedió a ninguna pretensión de estas personas, con quienes, además, jamás tuvo trato”, remarcó el abogado, en una línea argumentativa que va de la mano del relato sobre cómo el ex juez evitó una conversación en términos requeridos por Faraone al ofrecerle “un dorado”, con el objeto de operar maniobras que tenían por fin aliviar la situación de Marín y parte de su estructura.

En el entorno de Carlos Soto Dávila otro de los ejemplos que ponen para despejar dudas es parte de la estrategia que usó la abogada Valeria Corbacho para defender a Pablo Molina, una construcción que se vale de recursos gráficos para indicar que hubo “utilización de prueba ilegítima”, con lo cual rechazan que se hayan utilizado grabaciones y captaciones telefónicas entre abogados y sus clientes, pues señala que se estaría violando el secreto profesional.

Y asimismo, que desde un principio en la investigación se toma a Marín como líder de una organización y, sin embargo, le concedieron el beneficio de acogerse a la figura del arrepentido, y que no está fundamentada la libertad de Vallejos (fue liberado a los pocos días de ser detenido).

Y por otra parte, en ese despliegue técnico se menciona que hubo una examinación minuciosa de 4.862 discos compactos con escuchas telefónicas a un directorio de 4.678 abonados a lo largo de las investigaciones. “Desconocemos en qué consistió el análisis”, reclamó la abogada.

Mientras tanto, se aguarda que en el transcurso de este mes haya resoluciones en la instancia de apelación de los tribunales de la Ciudad Buenos Aires.