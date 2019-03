Luego de que finalizara el acto de apertura de sesiones de la Legislatura provincial, y tal como informó este diario, se supo que el gobernador Gustavo Valdés decidió desdoblar las elecciones. Fijó que el 2 de junio se defina en las urnas a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados y Senadores. Esta noticia sorprendió a varios intendentes y generó reuniones de urgencia. Mientras que otros ya emitieron una resolución a través de la cual se adhieren a ese llamado para que en sus respectivos municipios también se renueven bancas en los concejos deliberantes.

De acuerdo al cronograma electoral, las citadas convocatorias, deben estar rubricadas 90 días antes del día de la elección. Es decir que ayer vencía el plazo para que los jefes comunales se adhirieran o no al decreto provincial.

Considerando esto, El Litoral consultó a más de una veintena de autoridades comunales.

Walter Chávez (Bella Vista), Ignacio Osella (Goya), Henry Fick (Mocoretá), José Cheme (Empedrado), Elvio Sanabria (Carolina), Jorge Meza (Caá Catí), Guillermo Osnaghi (Paso de la Patria), Alejandro Osuna (Parada Pucheta), Lizardo González (Colonia Liebig), Augusto Navarrete (Santa Ana), Walter Almirón (Itá Ibaté), Martín Jetter (Riachuelo) son algunos de los intendentes que aseveraron a este diario que ya firmaron la resolución para que la elección local de concejales coincida con la de los legisladores provinciales.

En ese mismo sentido también se expresaron desde el Ejecutivo de Mburucuyá y Alvear.

Cónclaves

En tanto, fueron varios los titulares de ejecutivos municipales quienes manifestaron estar sorprendidos. “Anoche en la localidad estaba ocupado con actividades organizadas por el Municipio. Por eso no estuve atento a lo que pasaba en Capital. Pero esta mañana me enteré por el diario”, afirmó un viceintendente, quien pidió reservar su identidad ya que todavía no había dialogado con el intendente sobre qué iban a hacer con el llamado a elecciones.

También coincidieron en que recién en las últimas horas se enteraron del decreto, tanto el intendente de Berón de Astrada, Adrián Curi como su par de Bonpland Osvaldo Pérez. Ambos funcionarios aseveraron a El Litoral que estaban realizando reuniones de urgencia para definir los pasos a seguir.

En este contexto, hay que tener en cuenta que, si bien las resoluciones deben estar rubricadas con fecha anterior al 4 de marzo, los Municipios tendrían plazo hasta el miércoles venidero para presentarlas en la Justicia Electoral.

Esto respondería a que, tanto mañana como el martes, no hay atención en los organismos públicos debido al feriado de carnaval.