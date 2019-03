Las negociaciones en el seno del Partido Justicialista se intensificaron en las últimas horas, ya que desde mañana y hasta el viernes se deberán presentar las listas de candidatos. Aún se desconoce quién financiará las internas.

El sector oficialista avanza en su intento por lograr una lista única con los intendentes. El ex legislador nacional Rodolfo Martínez Llano se mantiene firme y presentará lista propia.

Según el cronograma, desde mañana y hasta el miércoles deberán presentarse las listas de candidatos municipales, departamentales y jurisdiccionales.

El viernes, en tanto, vencerá el plazo para la presentación de candidatos provinciales, electivos y partidarios.

La actual conducción partidaria promovería una única nómina con el intendente de Paso de los Libres Martín Ascua como presidente del Consejo Provincial del PJ y Felix Pacayut y Justo Estoup, autoridades del Consejo Departamental de Capital.

Esa grilla va ligada a la lista de candidatos a diputados y senadores, con Martín Barrionuevo a la cabeza y Fabián Ríos como primer senador. Además José “Pitin” Ruiz Aragón, sería el primer diputado nacional.

La línea “Vamos Compañeros”, en tanto, promueve a Rodolfo Martínez Llano como primer candidato a diputado provincial y al ex intendente de Mercedes, Víctor Cemboraín, como primer senador. Y a Víctor Giraud como presidente del PJ.

Además también el ala femenina del peronismo salió a reclamar más espacios.

“Buscamos el protagonismo de la mujer, somos pioneras en la unión, el colectivo de mujeres peronistas formamos desde distintos sectores para defender a la mujer peronista. Nos costó voltear la lógica de vencer mandatos, en espacios de poder de sectores, y cuando dicen renovación, siempre se está hablando de hombres”, dijo Patricia Rindel, ex integrante de la Junta electoral partidaria.

“Las mujeres no estamos representadas, impulsamos la reforma de la Carta Orgánica para incorporar la paridad de género en todas las listas. Pero en las cabezas de listas todavía no aparecen mujeres, no se cumple en corrientes esta igualdad”, insistió.

Los peronistas intensifican las negociaciones de cara al viernes.