El ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris iniciará una ronda de recorridas por distintas provincias de cara al armado electoral 2019. Como presidente del Partido Autonomista Nacional, Romero Feris estará el miércoles en Mendoza para solidarizarse con los referentes del Partido Demócrata que hace días rompió con la alianza oficialista local.

En su estadía en Corrientes, el ex senador nacional participó de la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura y destacó el discurso del gobernador Gustavo Valdés. “Se anunciaron los hechos que se están llevando a cabo, se trató de marcar la actitud de Corrientes respecto al crecimiento y desarrollo, y a mí, me encanta la palabra desarrollo, la practico siempre y he basado mi gestión en ese eje”, dijo y resaltó: “Me pareció muy bueno decir que Corrientes somos todos”, remarcó.

También en ese sentido, estuvo expectante al discurso del presidente Mauricio Macri del que lamentó el mensaje “desacertado” que tuvo repercusiones negativas hasta en los mercados. “Hay que defender el bolsillo de la gente ante la inflación”, pidió y recordó que siempre ha apostado al diálogo y ha intentado ayudar: “Este Gobierno habla de diálogo pero cuando se llama a los funcionarios no responden”.

Atento a la situación nacional, el ex legislador irá a Mendoza a solidarse con los dirigentes del Partido Demócrata que abandonaron el Gobierno local. “Hay que apostar al entendimiento, quiero evitar la ruptura, quiero la unidad. Creo que tengo la obligación de solidarizarme con los amigos mendocinos”.

Pocho seguirá recorriendo varias provincias para dialogar con todos los sectores, mientras analiza la propuesta de varios dirigentes que insisten en que sea candidato a presidente.